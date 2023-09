28.09.2023 h 14:14 commenti

Il nuovo comandante dei carabinieri in Provincia: "Sinergia per affrontare i problemi"

Il colonnello Schilardi ha incontrato il presidente Calamai. Confront sulle criticità del territorio e collaborazione per risolvere le problematiche comuni

Il comandante provinciale dei carabinieri di Prato, colonnello Francesco Schilardi, insediato da pochi giorni a Prato, continua i suoi incontri per conoscere il territorio e tutti i suoi attori istituzionali e non. Nella mattina di oggi, giovedì 28 settembre, Schilardi ha fatto tappa in palazzo Banci Buonamici dove ha incontrato il presidente della Provincia, Simone Calamai. Un primo incontro di conoscenza durante il quale, però, è stato possibile anche un confronto sulle criticità del territorio. “L'obiettivo – ha detto Calamai – è intraprendere un lavoro sinergico con uno spirito di piena collaborazione”. Il colonnello Schilardi ha assicurato massima disponibilità: “Collaborare serve a trovare soluzioni comuni alle problematiche del territorio. La condivisione delle informazioni – ha concluso – è un aspetto importantissimo”.



