10.10.2020 h 09:11 commenti

Il nuovo comandante dei carabinieri ha fatto tappa a Poggio a Caiano

Accompagnato dal sindaco, il colonnello Zamponi ha visitato il Museo Soffici e la palazzina del Bargo dove, dopo la riqualificazione, ospiterà la nuova sede dei carabinieri di Poggio

Poggio a Caiano ha ricevuto la visita del nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Prato, colonnello Francesco Zamponi. Il sindaco Francesco Puggelli, insieme al comandante della stazione dei carabinieri di Poggio a Caiano Stefano Massimino, ha auspicato la stessa efficace collaborazione avuta finora con l'Arma per la protezione del territorio. Dopo l’accoglienza in municipio, il sindaco ha accompagnato il comandante al Museo Soffici per un breve tour guidata dalla direttrice Giulia Ballerini; tappa poi alla palazzina del Bargo, già al centro di un progetto di riqualificazione che comporterà il trasferimento della stazione dei carabinieri.

“L’incontrorappresenta il benvenuto al comandante Zamponi da parte di tutta Poggio a Caiano – dichiara il sindaco – è stato inoltre l’occasione per riprendere le fila del discorso già avviato riguardo alla palazzina del Bargo che, ricordiamo, essere ancora oggi in capo all’Agenzia del demanio. L’Arma è da sempre vicina alla nostra comunità con una presenza che definirei davvero instancabile e siamo certi che, con la collaborazione della prefettura e del comandante, sapremo riavviare la fase progettuale che vedrebbe il Comune pronto a prendersi cura di una spazio come quello del Bargo. Attraverso questo progetto, con la collaborazione dello Stato, potrebbe essere finalmente realizzata la nuova caserma che andrebbe a vantaggio non solo dell'attività dei carabinieri ma anche della nostra intera comunità".

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus