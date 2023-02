08.02.2023 h 14:16 commenti

Il nuovo centro di Merano e la riqualificazione del quartiere Flaminio a Roma parlano anche pratese

L'architetto Angelo Renna tra le firme dei progetti scelti attraverso concorsi internazionali che hanno richiamato un gran numero di professionisti italiani e stranieri. La sua cifra è la sostenibilità: "Aver lavorato in Olanda e in Germania mi ha aiutato a scegliere in quale settore specializzarmi". Sua l'idea di trasformare lo stadio di San Siro in un bosco di cipressi dedicato alle vittime del Covid

nadia tarantino

Un po' di Prato nella riqualificazione del quartiere Flaminio a Roma, un po' anche nel rifacimento del centro di Merano e nella costruzione di un'isola artificiale nel mar Mediterraneo per la salvaguardia delle biodiversità del santuario Pelagos. Progetti di respiro internazionale, passati al vaglio di concorsi con lunghi elenchi di partecipanti da tutto il mondo, con budget molto importanti a dimostrazione dell'importanza strategica che ognuno riveste sul proprio territorio, accomunati da un nome: Angelo Renna. 38 anni, architetto pratese con un passato professionale ad Amsterdam, Berlino e Milano al fianco di archistar, da un anno tornato in città dove ha aperto uno studio tutto suo, Angelo Renna è una delle maggiori firme quando si parla di sostenibilità, green, ambiente. “E' sempre stato il mio pallino – dice – ho sposato questo filone da subito, quando il tema non era di stretta attualità come oggi”. Dopo la laurea conseguita all'Università di Firenze dodici anni fa, Angelo Renna ha cominciato il suo giro all'estero, in quella Europa pioniera delle tematiche paesaggistiche abbinate alle nuove progettazioni. “Ho scelto di specializzarmi, di imparare il più possibile e di modellare ogni mio lavoro, ogni mia idea sul principio della sostenibilità – racconta – in Olanda e in Germania già in passato si parlava la lingua green che ora appartiene a tutti ma una volta era qualcosa di molto più astratto”. Da Amsterdam e Berlino a Milano: nello studio di Stefano Boeri, Angelo Renna resta due anni e sono gli anni del celebre 'bosco verticale', l'edificio che mette in connessione la persona e le piante, la persona e le biodiversità.L'architetto pratese è un vulcano di idee e a dirlo sono i numerosi concorsi ai quali partecipa in team con altri studi di architettura italiani e stranieri. “Ogni professionista ha una sua peculiarità – spiega – ed è questo il motivo che incentiva il lavoro di gruppo. Ogni progetto deve rispondere a molteplici esigenze e dunque servono competenze mirate, specifiche, precise”.A Roma, nell'ambizioso progetto di riqualificazione del quartiere Flaminio, Renna è riuscito ad affermare la sua idea di una biblioteca che inserisce la sua funzione didattica in un contesto di foresta urbana. A Merano, invece, con un gruppo italo-portoghese, Renna ha progettato una porzione del centro occupandosi del paesaggio, dunque degli elementi verdi. A Grosseto, l'architetto pratese ha provato a mettere la firma sulla greenway, un chilometro di strada tra il centro e l'Ombrone destinato alla mobilità dolce e caratterizzato dal verde. “In questo caso io e i colleghi siamo arrivati terzi, direi non male visto il numero di partecipanti. Oggi – il suo commento – è forte la necessità di avere spazi verdi sicuri, fruibili, organizzati, attrezzati per la mobilità alternativa e dunque le opportunità di lavoro sono decisamente maggiori rispetto agli anni passati, complici anche i finanziamenti Pnrr. Sempre di più i Comuni pensano a progettazioni sostenibili, a forestazioni urbane e si parla di lavori che richiedono grandi competenze perché piantare alberi in città non è banale, non è come piantarli in uno spazio verde naturale”.Titolare di una cattedra all'Università americana a Firenze dove tiene un corso di progettazione di interni e cioè di natura all'interno degli spazi, Angelo Renna trova il tempo anche per progetti di ricerca come quello di un'isola artificiale negli 87.500 chilometri quadrati dell'area marina del Santuario Pelagos, quella che ad ora ospita la maggiore presenza di biodiversità di tutto il Mediterraneo, ma anche quella con più inquinamento: “E' un'area marina ricchissima di specie animali ma messa a rischio dalla massiccia presenza di plastiche – dice – si tratta di creare un habitat naturale per la salvaguardia di tutti gli organismi, e anche un laboratorio per studiare gli effetti progressivi dell'inquinamento”. Di Renna il progetto di convertire lo stadio San Siro in una distesa composta da migliaia e migliaia di alberi in ricordo delle vittime del Covid.