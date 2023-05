09.05.2023 h 08:21 commenti

"Il nostro impegno per una Poggio a Caiano a misura di donna e di mamma", sono sei le candidate in lista con Puggelli

La nutrita squadra femminile a sostegno del sindaco uscente ha le idee chiare sulle politiche da mettere in atto per conciliare al meglio il rapporto "casa lavoro": dallo sviluppo del polo infantile alla progressiva riduzione delle rette del nido e servizi di prossimità senza dimenticare la massima attenzione alla lotta alle discriminazioni e contro la violenza di genere

“Come si fanno politiche davvero utili per le donne? Facilitando la conciliazione casa-lavoro, portando servizi sul territorio, puntando sulla medicina di prossimità e, ovviamente, sostenendo le donne in condizioni di fragilità, vittime di violenza o sole. A Poggio a Caiano questa è stata la linea portata avanti con determinazione dalla giunta uscente e su questa stessa linea intendiamo perseguire nei prossimi cinque anni”. A parlare sono le candidate consigliere della lista “Poggio, Insieme!” che sostiene la rielezione di Francesco Puggelli.

Francesca Banchini, Sabrina Cavini Benedetti, Francesca Faggi, Marina Sforazzini, Sara Sostegni e Paola Vettori, una squadra al femminile che condivide valori e desiderio di lavorare con Puggelli per aumentare i servizi sul territorio, dalla scuola alla sanità, impegnandosi per la tutela dei diritti di tutti, affinché nessuno resti indietro.



“La rete attivata e le azioni messe in campo a Poggio a Caiano a favore delle donne e delle famiglie sono tante - spiega Paola Vettori, già consigliera con delega provinciale alle Pari Opportunità – Insieme all’assessora Maria Teresa Federico e alle colleghe in consiglio abbiamo fatto in modo di inserire il numero di emergenza 1522 sugli scontrini delle farmacie comunali perché è importante aumentare l’informazione circa gli strumenti di supporto che hanno le donne che si trovano in difficoltà. Ci siamo battute e abbiamo ottenuto l’abbattimento dell’Iva sui prodotti per l’igiene femminile in vendita presso le farmacie comunali e porta la mia firma e quella della consigliera Celine Daouas la mozione per aderire al protocollo Anci/Iap per sensibilizzare gli inserzionisti pubblicitari che utilizzano le affissioni locali per adottare modelli di comunicazione ispirati al rispetto della dignità della donna e del principio di pari opportunità”. Anche da qui, infatti, passa la cultura del rispetto.

Vettori è stata anche promotrice della proposta di introdurre il bilancio di genere nel programma elettorale della lista “Poggio,Insieme!”: strumento previsto dall’art. 13 della L.R. 16/2009 sulla Cittadinanza di genere per promuovere meccanismi ed azioni per raggiungere la parità tra donne e uomini e per valutare l’impatto delle politiche in tema di pari opportunità.



“Le proposte che abbiamo inserito nel nostro programma sono concrete e guardano al mondo della donna a 360 gradi - aggiunge la candidata consigliera Sabrina Cavini Benedetti, responsabile professionale Settore Promozione Diritti e Tutela Minori del Comune di Firenze - “Penso al polo materno infantile che sorgerà al Poggetto, un servizio che da mamma di tre bambini ho subito riconosciuto fondamentale. Sarà un punto di riferimento con medici, infermieri, ambulatori non solo per le mamme e i bambini ma per tutte le donne e qui potranno trovare supporto professionale sia nel periodo verso la gravidanza e che dopo la nascita, nei primi mesi di vita del bambino dove tutto spaventa e tutto è nuovo”.

Lo sa bene Francesca Faggi, volto storico di Poggio dove ha dato il proprio contributo nella Pro loco per l’organizzazione di eventi di grande rilievo come l’Assedio alla Villa. Francesca, che nella vita si occupa di organizzazione eventi in ambito artistico e culturale, è da poco diventata mamma: “Sappiamo tutti che per una mamma lavoratrice le cose sono un po’ più complesse: prendi permesso a lavoro, vai a prendere il bambino a scuola, portalo dal medico, portalo in piscina, ecc, ecc. E allora diventa importante avere servizi a portata di mano. Questo non vale solo per le neo mamme ma anche per tutte quelle donne, e sono tante, che si prendono cura di anziani e di persone con fragilità o disabilità. Per questo porteremo avanti il progetto del "Dopo di noi", per l'inclusione delle persone prive di autonomia, e abbiamo puntato molto sulla futura Casa di Comunità che sorgerà grazie alla ristrutturazione e all'ampliamento del distretto di Via Giotto, già finanziata con fondi Pnrr, che amplierà l’offerta di medicina specialistica pubblica presente a Poggio oltre a potenziare alcuni servizi innovativi a sostegno degli anziani e dei malati cronici quali l’infermiere di comunità”.

E a proposito di servizi, una delle proposte centrali nel programma della lista “Poggio, Insieme!” a sostegno della conciliazione famiglia-lavoro, è il potenziamento dei servizi legati al nido, oggi fondamentale nella società attuale dove spesso entrambi i genitori lavorano: “Grazie al lavoro dell’amministrazione Puggelli - aggiungono le candidate - le tariffe del nido comunale sono state ridotte del 30%, da settembre saranno gratis grazie alla Regione per certe fasce di reddito e noi ci adopereremo affinché sia prevista la progressiva gratuità del servizio”.

Dal nido alle scuole medie. “Investire in strutture scolastiche all’avanguardia con progetti educativi che puntano anche ad una cultura della legalità, dell’educazione civica, all’insegnamento delle lingue straniere, è un impegno che porteremo avanti di concerto con le scuole del territorio – così Francesca Banchini e Sara Sostegni, entrambe lavoratrici in ambito scolastico – Investiremo per migliorare l’edilizia scolastica, estenderemo il doposcuola anche ai ragazzi del biennio delle superiori, sosterremo le attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi, e creeremo spazi di apprendimento innovativi all’interno dei plessi sul modello DADA (acronimo di Didattiche per Ambienti di Apprendimento) che prevede una trasformazione dal punto di vista didattico e logistico del modo in cui si fa lezione a scuola: un’esigenza che arriva dalla scuola e che noi abbiamo immediatamente accolto”.

“Se i poggesi ci confermeranno la loro fiducia – aggiunge infine Marina Sforazzini anche lei consigliera in carica che si ricandida a sostegno di Puggelli - Continueremo a difendere i diritti e il contrasto ad ogni forma di discriminazione. Porteremo avanti la partecipazione del Comune di Poggio a Caiano all’interno della rete Ready e proseguiremo l’attività dello sportello La Nara, un’attività che in questi anni abbiamo strutturato, perché purtroppo anche a Poggio a Caiano - spiega - abbiamo avuto situazioni molto delicate, sia di donne poggesi in difficoltà che di donne richiedenti asilo vittime della tratta e che abbiamo aiutato grazie al preziosissimo supporto delle operatrici del centro antiviolenza La Nara”.

“Il fatto è - conclude Marina Sforazzini – che quando si parla di politiche per le donne occorre avere un quadro molto chiaro del contesto e delle criticità. Ci sono storie e situazioni, necessità e bisogni diversi e occorrono competenza, esperienza, professionalità e delicatezza per trattarle nel modo migliore”.

(A cura Ufficio Commerciale, comunicazione elettorale committente responsabile: Pietro Bettarini)