Il navigatore porta il Tir a incastrarsi in via Braga, disagi per la viabilità a Vaiano

Il mezzo pesante si è bloccato in una curva a 90 gradi. E' stato necessario staccare la motrice e poi procedere contromano, con la strada chiusa al traffico, per farlo tornare sulla 325

Traffico bloccato per almeno mezzora, stamani 13 giugno, in via Braga a Vaiano per colpa del navigatore che ha portato l'autista lituano di un Tir in "trappola". Il mezzo pesante era in transito sulla sr325 quando ha svoltato in via Dante, all'altezza del Municipio, per poi immettersi in via Braga, in un punto dove la strada fa una curva a 90 gradi. Troppi per i 18 metri di lunghezza del Tir, che è rimasto così incastrato. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. E' stato necessario staccare la motrice e fare una serie di manovre per poi far percorrere al Tir contromano la strada fino a reimmettersi sulla 325.

