Il Natale porta in dono un nuovo sportello bancomat al centro di Prato

Sarà aperto da Banca Alta Toscana in un fondo sfitto di piazza Duomo dove sono già iniziati i lavori di ristrutturazione. Sarà il terzo bancomat del centro.

Sarà pronto per l'inizio del periodo natalizio il nuovo sportello Atm che verrà aperto in piazza Duomo da Banca Alta Toscana, già presente in città con quattro filiali più una a Montemurlo. I lavori di adeguamento del fondo, posto al civico 33 della piazza a pochi passi dall'ufficio della polizia, sono già iniziati. Questo pomeriggio, 9 settembre, il direttore Mercato, Tiziano Caporali e l'assessore Lorenzo Marchi hanno effettuato un primo sopralluogo per fare il punto su tempistiche e prospettive future di un servizio più che necessario dopo la chiusura di molte banche all'interno delle mura storiche che ha ridotto il numero di bancomat a soli due: uno in piazza degli Alberti e uno all'imbocco del ponte Mercatale. Questo di Banca Alta Toscana sarà il terzo, in una posizione centralissima. Come già anticipato da Notizie di Prato, nei trenta metri quadrati del fondo all'angolo con via della Sirena, sarà possibile effettuare prelievi e versamenti. La banca, che ha investito circa 60mila euro, ha previsto anche una saletta consulenza per i propri clienti. "Abbiamo deciso di accogliere l'invito che ha fatto l'assessore Marchi perchè il suo è stato il riassunto di ciò che chiede la piazza con l'allontanamento dei servizi bancari. - afferma Caporali - E poi il centro di Prato merita attenzione. L'abbandono porta abbandono".

Soddisfatto l'assessore Marchi che ha anche la delega al turismo e che pochi giorni dopo l'insediamento della giunta comunale, si è dato da fare per colmare questo gap a beneficio di cittadini, commercianti e anche turisti. "Mi sono preso un impegno preciso e l'ho portato in fondo. - afferma Marchi - Prima ho cercato un istituto di credito che fosse interessato e poi l'ho messo in comunicazione con i vari proprietari di fondi sfitti della città. Alla fine la scelta è ricaduta su piazza Duomo perchè è centrale ed è vicino anche alla stazione del Serraglio".

E.B.