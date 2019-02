05.02.2019 h 15:32 commenti

Il Museo di Scienze Planetarie ospiterà domani 150 tra ricercatori e scienziati

La nutrita delegazione è impegnata a Firenze al Congresso nazionale di scienze planetarie e approfitterà dell'occasione per visitare l'istituzione pratese

Arrivano domani 6 febbraio nel tardo pomeriggio i 150 fra scienziati e ricercatori delle scienze planetarie che fino all’8 febbraio partecipano a Firenze al XV Congresso nazionale dedicato a questa branca della scienza.

“Per moltissimi anni l’appuntamento si è tenuto a Bormio, ma finalmente, grazie all’interesse dimostrato dall’Università di Firenze e dal nostro museo pratese, per l’edizione 2019 è stata scelta Firenze e non c’era migliore occasione per organizzare una visita a Prato, che si concluderà con la cena sociale allestita sempre in città”, spiega Marco Moreli, direttore della Fondazione Parsec.

Al congresso sfilano infatti nelle quattro giornate di lezioni e incontri i maggiori scienziati che fanno ricerca in questo campo, da terra con i telescopi o con sonde in orbita intorno alla terra o inviate verso i pianeti del nostro sistema solare. L’obiettivo della ricerca è appunto lo studio dei pianeti del sistema solare e della loro atmosfera, la ricerca di esopianeti intorno ad altre stelle e lo studio di corpi minori, asteroidi, comete e meteoriti, che molto hanno da insegnare sull’origine del sistema solare e dell’universo. Ulteriore tema di studio è la ricerca di forme di vita nell’universo.

Il programma di domani prevede l’arrivo dei 150 congressisti a Prato attorno alle 19, la visita al Museo di Scienze Planetarie e quindi la cena sociale del congresso. Il Museo, dopo la fusione con il Centro di scienze naturali e la nascita della Fondazione Parsec che li riunisce, sta sviluppando un’intensa attività didattica. Nel 2018 al Museo di Scienze planetarie sono approdati 12.500 visitatori, di cui circa 5.000 studenti di scuole di ogni ordine e grado. In questi mesi il museo è anche impegnato a riorganizzare l’attività di ricerca nell’ambito del nuovo contesto individuato dalla Fondazione Parsec.