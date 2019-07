02.07.2019 h 12:30 commenti

Il Museo di Scienze Planetarie festeggia i 50 anni dello sbarco sulla Luna

Per l'occasione verranno organizzate conferenze, mostre osservazioni del cielo e lo spettacolo "Luna e dintorni", rivisitazione estiva di "Leonardo e la Luna" proposto questa primavera al Politeama