11.07.2023

Il museo di Freising attinge alla collezione di Palazzo Pretorio per una mostra dedicata a San Francesco

Scelti tre quadri, tra cui il trittico di Domenico di Michelino e Zanobi Strozzi, che saranno esposti dall'8 ottobre al 7 gennaio 2024 nel museo della cittadina della Baviera

Via libera dal Comune di Prato al prestito al Museo Diocesano di Freising in Baviera, di tre opere d'arte della collezione di Palazzo Pretorio che saranno esposte nella mostra "Francesco San Francesco" in programma dall' 8 ottobre al 7 gennaio 2024

I curatori della mostra, che negli scorsi mesi sono venuti più volte a Prato, hanno scelto tre quadri significativi: il trittico di Domenico di Michelino e Zanobi Strozzi ("San Gerolamo nel deserto; Morte della Vergine; Stigmate di San Francesco"), la "Madonna in trono col Bambino tra i Santi Gerolamo, Francesco, Antonio da Padova e Lodovico da Tolosa" di Francesco Botticini e la "Crocifissione con San Gerolamo e San Francesco e le pie donne", attribuita alla Scuola Fiorentina del XV secolo.

Non è la prima volta che il Museo diocesano attinge al patrimonio di Palazzo Pretorio anche un'opera di Battistello Caracciolo è stata chiesta per l'allestimento di una mostra sempre dedicata ai pittori italiani.

La prossima settimana i curatori della mostra torneranno a Prato per visionare nuovamente le opere, tra l'altro quella attribuita alla scuola fiorentina non è esposta e si trova nei depositi del museo. "Un'occasione importante - ha spiegato l'assessore alla cultura Simone Mangani - per far conoscere ulteriormente il patrimonio artistico pratese e la città di Prato, con anche ricadute turistiche".