03.05.2023 h 12:23 commenti

Il museo della Badia di Vaiano spegne trenta candeline

In programma visite guidate, concerti e mostre. Primo appuntamento il 13 maggio con l'apertura in notturna e la possibilità di visitare il chiostro rinascimentale, il cucinone dei monaci, l'antica gualchiera e gli scavi archeologici presenti all’interno del complesso

Il museo della Badia di Vaiano festeggia 30 anni di attività con visite guidate, aperture speciali, concerti e mostre.

Si partirà sabato 13 maggio con l’apertura straordinaria serale (dalle 16 alle 20) in occasione della Notte Europea dei Musei: sarà così possibile visitare oltre il consueto orario di apertura, il chiostro rinascimentale, il cucinone dei monaci, l'antica gualchiera e gli scavi archeologici presenti all’interno del complesso.

Domenica 14 maggio appuntamento con “Badia in Fiore. Aria di Primavera a Vaiano”, con la mostra mercato di fiori e piante e gli stand di cibo di strada a cura delle associazioni di volontariato. Per l’occasione piazza Firenzuola, piazza Galilei e via Braga saranno chiuse al traffico dalle 9 alle 21, nel pomeriggio i negozi del Centro Commerciale Naturale Vaiano rimarranno aperti e sarà prevista animazione per i più piccini ed esibizioni sportive.

Alle ore 16.30, al Museo della Badia di Vaiano – Casa Agnolo Firenzuola sarà inaugurata la mostra “Toscana Medicea – Ville e palazzi della grande famiglia negli acquerelli di Massimo Tosi”, allestita nel cucinone dei Monaci e nell’antica Sala della Gualchiera fino al prossimo 16 luglio. Saranno esposti anche pregiati tessuti antichi donati da Anna Neri, antiquaria fiorentina di origine vaianese che già negli anni passati ha donato al Museo della Badia un ritratto seicentesco del Papa Clemente IX, letterato di origine della famiglia pistoiese dei Rospigliosi. Dopo i saluti istituzionali, l’intervento di Francesca Allegri su “Le donne di Casa Medici nel Rinascimento” e un intermezzo musicale a cura dell'Associazione Do.Me.A. di Bagno a Ripoli con la soprano Silvia Materassi accompagnata da Gaia Palesati al pianoforte su musiche di Puccini, Schubert e Mascagni.

Sabato 20 maggio (ore 17:30) la Sala della Gualchiera ospiterà quindi il concerto dell'ensemble Le Fisarmoniche del Conservatorio di Firenze, quartetto di fisarmoniche costituito nel 1994 da Ivano Battiston, docente di fisarmonica. Peter Kiss, Anna Bodnar, Irene Squizzato, Giuseppe De Nitto si esibiranno su musiche di Hermann, Battiston, Bedetti, Bach, Fugazza e Piazzolla. Infine, domenica 21 maggio il Museo sarà aperto per una duplice ricorrenza: la XIII Giornata Nazionale ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane) e la Giornata Internazionale dei Musei di Icom (ore 10-12 e 16-19).

«Il 2023 è un anno importante - spiegano Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria e coordinatore del Museo della Badia di Vaiano e sarà celebrato con una serie di manifestazioni dedicate alla memoria di Francesca Balice e Francesco Saverio Rigoli che furono tra i fondatori del museo "