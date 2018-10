02.10.2018 h 14:54 commenti

Il Museo del Tessuto tra moda e tecnologia: ecco le iniziative dei prossimi mesi

Il calendario, ricco e variegato, nasce grazie alla preziosa collaborazione con enti ed associazioni culturali della città

Filosofia, moda, tecnologia, musica e arte. Questi i temi della nuova programmazione di eventi ed incontri che il Museo del Tessuto propone per la stagione ottobre 2018 - gennaio 2019. Un calendario ricco e variegato che nasce, come accade oramai da alcuni anni, grazie alla preziosa collaborazione con enti ed associazioni culturali della città.

Si comincia giovedì 4 ottobre alle 17.30 con "Tesori rivelati in Campolmi", un inedito viaggio alla scoperta dei fondi librari antichi della Biblioteca Lazzerini e del Museo del Tessuto. Dopo il grande interesse suscitato nell'appuntamento del maggio scorso, le due istituzioni replicano l'iniziativa aprendo i propri archivi per presentare al pubblico, attraverso una suggestiva visita guidata, rari esemplari e pubblicazioni dal XVI al XIX secolo. In particolare si potranno apprezzare edizioni pregiate di riviste di moda dell'Ottocento e rari volumi sulla storia del tessuto antico, così come esemplari dal fondo Petri o Lazzerini. L'iniziativa è su prenotazione e ad ingresso gratuito.

In tema di visite non poteva mancare la rinnovata collaborazione con l'Associazione ArteMìa, che dopo il successo ottenuto la primavera scorsa con le visite sulla mostra Marie Antoinette, replica il format degli itinerari sul territorio ma questa volta sulla Prato rinascimentale. Il ciclo di visite guidate è infatti collegato alla mostra "Drappi d'oro e di seta. Tessuti per le corti europee del Rinascimento", allestita al piano terra delle sale del museo. Nei sabati 6 ottobre, 17 novembre, 19 gennaio il pubblico sarà condotto alla scoperta delle tracce lasciate dai Medici, una sorta di caccia al tesoro tra vie e monumenti cittadini (6 ottobre) per arrivare ad una originale lettura della Basilica di Santa Maria delle Carceri (17 novembre) fino a giungere alla ricerca in Cattedrale di intrecci e corrispondenze tra pittura, scultura e tessuto.

La mostra "Drappi d'oro e il Rinascimento" sono al centro anche del nuovo ciclo di conferenze organizzato in collaborazione con la Società Filosofica Italiana, Sezione Prato. "Del doman non c'è certezza" è il titolo del nuovo ciclo di incontri sui temi Amore, Cultura e Moda nelle corti del Rinascimento condotti da Giuseppe Panella, vice presidente della sezione di Prato.

La mostra "Drappi d'oro e di seta" e il patrimonio museale sono i protagonisti dell'appuntamento di venerdì 12 ottobre "Archivi tessili on line per il marketing e il design" organizzato in collaborazione con il Pin - Polo Universitario Città di Prato nell'ambito del progetto ministeriale "Luoghi della culturale digitale. Il patrimonio culturale nell'era di Internet". Nell'ambito dell'incontro il Museo del Tessuto presenterà Heritage Manager, il software sviluppato in collaborazione con Vast-Lab, Pin Polo Universitario Città di Prato nell'ambito del progetto europeo Creativewear. La piattaforma è uno strumento messo gratuitamente a disposizione delle aziende per la catalogazione dei propri archivi, come testimonia il caso di Texmoda, azienda pratese che ha adottato il software. Sarà inoltre presentata l'installazione multimediale creata appositamente per la mostra che fornisce, in modo interattivo, una lettura puntuale dell'abbigliamento maschile e femminile (acconciature, gioielli, abiti, accessori) del Quattro e Cinquecento.

Un altro marchio pratese sarà protagonista della serata del 6 dicembre. Rifò, start up pratese che ha sviluppato una linea di abbigliamento sostenibile resa possibile da una campagna crowdfunding lanciata qualche anno fa proprio dalle sale del museo, ci guiderà alla visione del documentario "The True Cost".

In un programma così ricco e vario non poteva mancare un appuntamento con la musica. Venerdì 30 novembre il Museo dedica una serata a Iva Pacetti, la grande soprano pratese. La serata è organizzata in collaborazione con le associazioni Ex Allievi del Buzzi, Perché Verdi Viva e PratoLirica e sarà intervallata da proiezioni, intermezzi di musica e canto selezionati dal repertorio a suo tempo interpretato dal soprano pratese. La conferenza -concerto è dedicata al ricordo di Guido Biancalani, Vicepresidente della Fondazione Museo del Tessuto.