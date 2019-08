26.08.2019 h 13:38 commenti

Il museo archeologico che non c'è, in città affissi cartelli turistici per villa Niccolini

Dopo la petizione online con 600 firme ecco la provocazione degli Anonimi Etruschi che hanno posizionato sei segnali che indicano il percorso per arrivare alla villa. L'assessore Mangani: "Eventualmente i reperti, che sono di proprietà dello Stato, potrebbero esseri accolti al Pretorio"

a.a.

Tornano ad accendersi i riflettori sugli scavi di Gonfienti con due iniziative: la firma online di una petizione per chiedere che sia villa Niccolini la futura sede del museo di Gonfienti e non alla Tinaia di Rocca Strozzi a Campi Bisenzio, e la presenza in città di alcuni cartelli, sullo stile di quelli turistici, per indicare il percorso che porta al sito archeologico di Gonfienti.La petizione, promossa da Maila Ermini, ha raggiunto le 600 firme e si sta per chiudere, mentre la presenza dei cartelli, nell'intenzione degli ideatori gli, dovrebbe essere permanente. "Ci chiamiamo così – spiegano i membri del gruppo – perchè siamo veramente in tanti a volere far riaprire e valorizzare gli scavi, rappresentarci tutti sarebbe difficile. Con questa iniziativa vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica sugli scavi, un patrimonio pratese che non è mai stato valorizzato e , che invece, potrebbe avere anche risvolti economici".I cartelli sono in piazza del Comune, alla rotonda della stazione incrocio via Firenze ponte alla Vittoria, ai Lecci, al cimitero di Gonfienti, alla fine della pista ciclabile e ovviamente sul cancello di Villa Niccolini."La villa – spiegano gli Anonimi Etruschi – è distante 300 metri dall'area archeologica e quindi è il luogo naturale dove mettere i reperti, tra cui il tetto della Domus trovato integro. La Tinaia della Rocca, oltre ad essere lontana, è anche completamente da ristrutturare, quindi inutilizzabile".La soluzione proposta non trova sponda nell'amministrazione comunale: "Innanzitutto il parco archeologico – spiega l'assessore alla cultura– è stato acquistato dal Ministero dei beni culturali nel 2017, quindi non abbiamo competenza sui reperti. Comunque se la Sovrintendenza decidesse di dividere la collezione una parte su Prato e una su Campi, allora il luogo giusto sarebbe Palazzo Pretorio, idea tra l'altro che abbiamo già presentato alla Sovraintendenza".L'amministrazione, infatti, ha deciso di investire su Palazzo Pretorio e gli ex spazi del Monte dei Pegni come luogo della cultura. "Comprare e restaurare villa Niccolini – spiega Mangani – avrebbe avuto un costo altissimo per la comunità".