03.08.2019 h 16:46 commenti

Il murales del writer pratese Gnob nel giardino “Fabbriche d'arte” a Oste

Il parco si arricchisce di una nuova opera dopo le 18 iniziali donate dagli artisti del posto. A settembre arriverà anche l'installazione realizzata dagli studenti del liceo artistico “Umberto Brunelleschi”

Sembra uno scatto fotografico: un ragazzo con il cappuccio della felpa calato sul volto, rannicchiato per terra, gli occhi bassi e velati di tristezza, i pensieri lontani, un uccellino rosso sul ginocchio quasi a volerlo spingere a volare via, a farlo alzare. Eppure non è una “maxi foto” ma la descrizione dell' opera di Edoardo Buccianti, che da qualche giorno fa bella mostra di sé nel giardino “Fabbriche d'arte” in via Milano a Oste e che ha già suscitato la curiosità di molti. L'artista pratese, in arte Gnob, ha scelto il muro dell'azienda Landini, che costeggia il parco, per realizzare il suo suggestivo murales, disegnato con pennelli e pittura acrilica da esterni da un quasi autodidatta, che ama dipingere e sperimentare con continua curiosità.

Edoardo Buccianti, infatti, ha alle spalle studi tutt'altro che artistici in senso stretto: ha fatto pedagogia musicale all’Università e il Conservatorio ed adesso insegna educazione musicale alle medie e chitarra classica. "Siamo davvero molto felici di accogliere nel nostro parco di arte contemporanea “Fabbriche d'arte” un'opera di Gnob. - dice l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero - Un'opera che arricchisce il patrimonio artistico del giardino, un lavoro davvero suggestivo che non ha un titolo o una sola spiegazione, ma al quale ognuno può dare la propria interpretazione, il proprio pensiero".

Il segno distintivo con il quale Gnob firma i suoi quadri, non a caso, sono i tre punti di sospensione (che nell'opera di Oste si trovano in alto a sinistra). Tre punti per rappresentare l’attesa, la rappresentazione del silenzio che aspetta di essere completato.

I giardino “Fabbriche d'arte” è stato inaugurato lo scorso 11 maggio e, oltre alla collezione iniziale composta da diciotto lavori, ospita già nuove opere che non aspettano altro di essere scoperte e ammirate. Un progetto dell'amministrazione comunale, nato dall'idea di Paolo Brachi, di Franco Bertini e di Michele Vuolato per portare l'arte in mezzo alle fabbriche e valorizzare così a pieno la bellezza e l'importanza del lavoro, come fucina di idee, progresso e creatività. A settembre, con la ripresa dell'anno scolastico, nel giardino arriverà anche l'installazione realizzata dagli studenti del liceo artistico “Umberto Brunelleschi”, una grande tavolozza del pittore che ospiterà tante sedute colorate. Tutte le opere che si trovano nel parco sono state donate dagli artisti.