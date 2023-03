20.03.2023 h 13:44 commenti

Il Mumat ospita la quinta tappa del campionato nazionale di biliardo. L'evento trasmesso su Rai Sport

Dal 25 marzo al 3 aprile 13 biliardi saranno montati nei localo del museo delle macchine tessili. Iscritto all'evento 1.088. Tutte occupate le 9 strutture recettive del territorio. Pronto anche un video promozionale

Dal rumore dei telai a quello delle palle da biliardo; il Mumat di Vernio ospita la quinta tappa del campionato italiano Fibis Challenge di stecca 5 birilli. Un evento sportivo che sarà anche trasmesso in diretta su Rai Sport domenica 2 e lunedì 3 aprile dando quindi una visibilità a livello nazionale. Non solo la ricaduto sull' indotto è sicuramente positiva: 1.088 gli iscritti che alloggeranno in nove strutture alloggiative dell'alta val di Bisenzio. Sono 13 i biliardi all' interno del museo uno nel piano superiore dedicato esclusivamente alla diretta Tv, le prove dal 25 marzo saranno trasmesse in streaming di Billiard Channel . Altri quattro biliardi saranno allestiti presso il CSB Red Lion di Vernio. "Un'occasione importante di promozione a livello nazionale del nostro territorio che dura una settimana intera - ha sottolineato il sindaco Giovanni Morganti - l'amministrazione oltre a concedere il patrocinio ha messo a disposizione gratuitamente i locali del museo".

Per l'occasione è stato preparato anche un video promozionale del territorio, anche se l'attenzione resta concentrata sull' evento sportivo

La quinta delle sei prove inserite nel calendario federale della sezione stecca, prevede una vera e propria sfida suddivisa in tre fasi. La formula di gioco sarà la Specialità “italiana” al meglio delle 5 partite ai 60 punti per il primo torneo di selezione e per il secondo torneo nazionale suddiviso a sua volta in due fasi, mentre al meglio delle 7 partite ai 60 punti per il torneo Pro. "Una scelta importante quella di questa location - spiega Massimiliano Moradei Consigliere Regionale Fibis Challenge - ma soprattutto un evento sportivo di grande livello che si terrà nel nostro territorio grazie a un lavoro di squadra".

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus