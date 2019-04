10.04.2019 h 19:51 commenti

Il montemurlese Jacopo Luchini conquista la Coppa del Mondo nel parasnowboard

E' il primo italiano a trionfare nella specialità boarder cross: "Dopo la gioia per questo ambito traguardo spero possa arrivare il supporto di qualche sponsor importante"

L'atleta paralimpico montemurlese Jacopo Luchini lo scorso 8 aprile a Klövsjö in Svezia ha conquistato la Coppa del Mondo di specialità nello snowboard cross. Un finale di stagione semplicemente trionfale per Luchini, 28 anni, che si è aggiudicato l'ambita “Sfera di Cristallo” nell’ultima gara.

È la prima volta assoluta che un italiano vince la Coppa del Mondo nel parasnowboard, come spiega lo stesso Luchini, che vive da sempre nella frazione Mulino a Montemurlo: "Nonostante sia molto più ambita una medaglia al mondiale, vincere la Coppa del Mondo e tenere in mano la sfera di cristallo è un emozione grandissima - dice -. Sono il primo rider italiano che riesce ad ottenere questo risultato e questo rappresenta per me un ulteriore motivo di orgoglio".

Insieme ai risultati ora Jacopo Luchini, spera anche che arrivi il sostegno di qualche sponsor importante: "Il nostro è uno sport povero - dice - e dobbiamo affrontare molte spese da soli come l'acquisto delle attrezzature, senza contare che dobbiamo fare i salti mortali per conciliare gli impegni lavorativi con gli allenamenti, perché per gli atleti paralimpici non esiste il sostegno di squadre legate alle forze dell'ordine che ti consentono di dedicarti completamente allo sport".

Jacopo Luchini, privo della mano sinistra fin dalla nascita, è un esempio di forza e determinazione e l'assessore allo sport e il sindaco di Montemurlo hanno espresso la loro soddisfazione per questa nuova importante conferma per l'atleta montemurlese.