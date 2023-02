06.02.2023 h 15:26 commenti

Il Montalbano scommette sul biologico: presentato in Regione il biodistretto

Insieme a quello del Chianti si va ad unire ai tre già riconosciuti per creare una rete di realtà dedicate alla coltivazione, all’allevamento, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con metodo biologico

E' nato ufficialmente il biodistretto del Montalbano che va ad arricchire il patrimonio toscano dei distretti, realtà dedicate alla coltivazione, all’allevamento, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con metodo biologico.

La presentazione del nuovo biodistretto, insieme a quello del Chianti, è avvenuta oggi. Montalbano e Chianti vanno ad aggiungersi al distretto biologico di Fiesole, il primo nato il 27 luglio 2021, al distretto biologico della Val di Cecina riconosciuto il 13 luglio 2022 e al distretto biologico di Calenzano riconosciuto il 15 settembre 2022.

Il prossimo 9 marzo si terrà proprio nel Montalbano il primo tavolo dei distretti, organismo che la legge impone di istituire annualmente, e sarà quella l’occasione per scambiare esperienze, confrontarsi su eventuali problemi e condividere prospettive.

Riconosciuto il 23 dicembre 2022, il distretto biologico del Montalbano nasce dall’esperienza maturata dall’associazione del Biodistretto del Montalbano, che sin dal 2016 opera sul territorio per valorizzare l’attività agricola locale, tutelare l’ambiente e mettere in atto iniziative per la valorizzazione dei cicli vitali della natura, per la riproducibilità delle risorse territoriali, nonché per favorire metodi di coltivazione compatibili con i principi dell’agricoltura biologica, biodinamica e coi cicli della natura.

Il territorio del distretto, corrisponde al confine amministrativo dei Comuni di Capraia e Limite, Carmignano, Lamporecchio, Poggio a Caiano e Vinci, con una superficie agricola utilizzabile di 4.876 ettari complessivi, di cui il 38% condotti con il metodo dell'agricoltura biologica (con 157 aziende afferenti a tale conduzione). Le aziende biologiche hanno aderito per il tramite dell’associazione del biodistretto del Montalbano, che conta 59 aziende aderenti.

“Credo che per Poggio -ha detto il sindaco Francesco Puggelli - sia un giorno importante perché premia il lavoro di squadra fin qui svolto e ci impegna per il futuro a lavorare a progettualità per valorizzare e promuovere il territorio del Montalbano grazie a nuove pratiche per l'agricoltura biologica e a promuovere un modello di sviluppo inclusivo e sostenibile. Già i Medici strutturarono il territorio mediceo per coltivare la biodiversità che ha radici profonde a Poggio a Caiano. Basti pensare che a pochi passi dalla Villa Medicea i volontari dell’oasi Apistica Le Buche conservano e studiano semi di piante antiche. Il biodistretto era pertanto per noi un passo naturale per portare avanti questa tradizione e attenzione al territorio che coinvolge ben 59 realtà aziendali. Ringrazio sentitamente la Regione Toscana, in particolare la vicepresidente Saccardi, che ci ha sempre sostenuto nel percorso verso la costituzione del biodistretto”

“Un biodistretto specchio della Toscana Felix – ha detto Edoardo Prestanti sindaco di Carmignano - Si tratta di un gran traguardo, un lavoro partito dal basso e guidato da due amministrazioni comunali, Carmignano e Poggio a Caiano.. Un contenitore che aiuterà chiunque sceglierà salute, bellezza, natura e benessere quali linee guida di lavoro e di vita. Sono 59 le aziende che hanno scelto di starci e lo sguardo ora va agli altri Comuni del Montalbano affinché raggiungano i numeri per entrare in squadra ampliando questa importante realtà. Con il biodistretto ne gioverà il turismo, e tutte quelle persone attirate dalla nostra campagna-giardino, che verrà tutelata in nome della salute, del rispetto per l’ambiente e della tradizione enogastronomica, elementi che vanno a braccetto con la bellezza”.