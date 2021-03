15.03.2021 h 15:41 commenti

Il mondo produttivo chiede il vaccino per montatori e commerciale: "Rischiamo di essere esclusi dalla ripresa"

Timidi segnali dal meccanotessile, ma se il personale non sarà vaccinato diventa difficile montare i macchinari: per un mese di lavoro un altro deve passato in quarantena con costi enormi per le aziende

Al. Ag.

Alla lunga lista di categorie che chiedono di essere vaccinate si aggiunge anche quella del mondo produttivo. Il meccanotessile che vorrebbe il vaccino per i montatori personale tecnico, spesso impegnato in lunghe trasferte all’estero e il sistema moda che lo chiede, invece, per il commerciale.“ Stanno arrivando segnali positivi soprattutto da alcuni mercati, come Cina e Vietnam – spiegaresponsabile del gruppo Meccanotessile Ctn - l’Italia invece è ferma. Ordini in arrivo, ma ci saranno problemi nel momento in cui le macchine dovranno essere montate perché se il personale non è vaccinato deve fare due settimane di quarantena, una all’arrivo e una al rientro. Quindi su un mese di trasferta un altro è di isolamento con costi enormi per l’impresa”.Preoccupazione che, invece, non esiste ad esempio per l’Inghilterra e altri Paesi dove la campagna vaccinale procede in modo spedito coinvolgendo anche la forza lavoro.“Per ora – spiegadell’Officina Montenero – il lavoro non è ancora ripreso in modo repentino, tuttavia qualcosa si muove e quindi il problema dei vaccini verrà posto in modo serio, non solo per chi parte ma anche per garantire la sicurezza dei lavoratori. Non basta essere vaccinati, è necessario che il luogo dove si va abbia una certa immunità di gregge, in modo da poter riprendere in piena sicurezza tutta l’attività”.Intanto Acimit, l’associazione di costruttori italiani di macchinari per l’industria tessile, ha iniziato una serie di incontri con gli associati per stendere i protocolli di sicurezza, e il certificato della vaccinazione anticovid sarà un aspetto fondamentale.Richieste di accelerare i tempi anche da parte del settore moda, che però chiede i vaccini per il commerciale. “La partecipazione alle fiere – spiegapresidente di Sistema Moda Ctn - è sempre stato un momento importante per le nostre aziende, in questo periodo molte sono state sospese o fatte in modalità remoto. Presto spero che si possa tornare alla presenza e i nostri commerciali rischiano di non poter partecipare per mancanza di vaccinazione, credo che questo meriti una riflessione da parte del Governo, visto l’importanza del settore in termini di fatturato e occupazione. Forse prima di vaccinare altre categorie si poteva coinvolgere la parte produttiva”.