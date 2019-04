18.04.2019 h 17:07 commenti

Il mondo dello sport si mobilita a sostegno di Biffoni, ecco tutti i candidati in lista

Il playground del Serraglio ha ospitato la presentazione della lista "Sport per Prato" composta da 20 uomini e 12 donne

Potenziamento dell'assessorato allo sport attraverso più competenze e personale, sotto la guida di un assessore dedicato, per coordinare gli interventi sul fronte dell'impiantistica e degli eventi, e creazione di una consulta dello sport che faccia da tramite tra il Comune e le necessità delle varie società.

Sono due dei punti del programma elettorale annunciati oggi, 18 aprile, dal candidato sindaco del Pd, Matteo Biffoni, in occasione della presentazione della lista civica che lo sosterrà, Sport per Prato, avvenuta in un luogo simbolo per il valore sociale dello sport, il playground realizzato dall'attuale giunta al Serraglio per strapparlo al degrado e alle mal frequentazioni.

La lista è composta da venti uomini e dodici donne, rigorosamente in ordine alfabetico, accomunati dalla passione per lo sport, praticato a livello amatoriale o da professionisti, diventato un mestiere o semplicemente un hobby, promosso come strumento di inclusione, di integrazione e di un corretto stile di vita. Di seguito l'elenco.

Beatrice Becheri, 64 anni, direttore tecnico Cgfs Prato; Roberto Bresci 56 anni, commercialista, presidente comitato regionale Fin; Franca Cacciato, 50 anni, parrucchiera, vicina al mondo della Pallamano Ambra; Andrea Cambi 48 anni, operaio, ex giocatore professionista di calcio a11 e calcio a5, vice presidente della onlus Special Team; Enrico Cammelli 40 anni, perito tessile, vice presidente della Zentih Audax; Monia Carloni, 48 anni, direttore commerciale, volontaria nello staff dell’Atletica Prato; Angela Castiello 43 anni, libera professionista, ideatrice e promotrice del progetto "Oltre lo sport"; Filippo Cavaliere 64 anni, consulente finanziario, responsabile tecnico arti marziali Etruria e maestro di judo; Antonella Ciampi 52 anni, commerciante, direttore generale Volley Vaiano Pvp; Maurizio Crisanto 51 anni, agente di commercio, responsabile delle rappresentative giovanili Figc;

Giuliano Distefano 37 anni, agente immobiliare, ex membro di Orgoglio Pratese; Leonardo Fabbri 47 anni, agente assicurativo, presidente Progetto Pallacanestro Prato; Lorenzo Fedi 48 anni avvocato, ex presidente e socio del circolo tennis Costa Azzurra; Federico Fiaschi, 48 anni, libero professionista, allenatore di pallavolo; Serena Fogacci 44 anni, operatore ecologico, nel team di organizzatori della tappa pratese dell'ultimo Giro d’Italia Handbike; Giuditta Galardi 24 anni, studentessa, giocatrice di pallanuoto in serie A femminile con la Sis Roma; Martina Grasso 29 anni, farmacista, appassionata di nuoto, danze caraibiche, pesistica e agility dog; Gabriele Grifasi 48 anni, avvocato, presidente associazione “Io amo La Pietà” che sostiene anche la squadra di calcio del quartiere; Fulvia Ideale, 53 anni, impiegata, maratoneta; Francesco Logli 34 anni, operaio, calciatore dilettante ed ex dirigente sportivo; Silvano Maccherini 54 anni, operaio, dirigente e membro del Cda della Pugilistica pratese; Massimo Masiani, 58 anni, geometra e allenatore di calcio; Leonardo Moschi 45 anni, agente di commercio, ex arbitro e ora maestro di campo della Palla Grossa, dirigente e giocatore del FootGolf Prato; Elena Palmerini, 47 anni, operaia, appassionata di ciclismo; Pietro Riccio, 66 anni, imprenditore e presidente dello Iolo Calcio; Enrico Romei, 33 anni, operatore sportivo, direttore educativo del Gispi, assistente allenatore dei Cavalieri Union in serie A, ma anche tecnico della Federugby; Sergio Santini 55 anni, libero professionista, ex campione di danza, direttore tecnico della scuola Eta Beta Danze; Marco Alessandro Scarselli 67 anni ingegnere, presidente associazione Street Basket Prato; Stefania Stefani 41 anni geometra, giocatrice di rugby nella massima serie femminile con le Puma Rugby Bisenzio; Filippo Tasselli 46 anni, agente di commercio, membro del Cda del Chiesanuova 1975; Cristina Villoresi 52 anni casalinga, presidente della Pugilistica Pratese; Gabriele Zottoli 65 anni, istruttore fitness e allenatore di calcio, ex calciatore professionista.

“Queste persone rappresentano uno spaccato importante del mondo sportivo cittadino, che ha deciso di darmi ancora fiducia affidandomi speranze, idee e sogni per migliorare la città – ha commentato il sindaco Matteo Biffoni -. Molto è stato fatto, ma molto resta ancora da fare in questo settore, che è la base fondamentale per valori come l’aggregazione, l’inclusione, il rispetto delle regole. A partire da una rivitalizzazione dell’assessorato allo sport, con competenze trasversali rispetto al passato e in grado di porre attenzione ad ogni aspetto, dalle società alla manutenzione e alla gestione degli impianti. E’ importante il bagaglio di passione, di entusiasmo e di competenza che tutti questi candidati portano in dote”.

Gli altri punti del programma prevedono una nuova cittadella dello sport al coperto, con un palazzetto capace di ospitare eventi e manifestazioni internazionali, l’istituzione di un fondo apposito per garantire il diritto di praticare una qualsiasi disciplina sportiva anche alle persone più in difficoltà, destinare una percentuale degli oneri di urbanizzazione incassati dal Comune alla manutenzione degli impianti sportivi e alla realizzazione di aree dove fare attività fisica all’aperto, gratuitamente.