01.12.2023

Il mondo dell'ufologia spiegato in due lezioni curate dal Centro Ufologico Nazionale

Domani nel salone della Casa delle Memorie di guerra per la Pace, Luca Tacchi e Mario Giuliani presenteranno alcuni importanti casi ufologici avvenuti in Italia. Appuntamento alle 16 a ingresso libero

Secondo appuntamento per gli appassionati di ufologia organizzato dal Centro Ufologico Nazionale. Domani, 2 dicembre alle 16, nel salone della Casa delle Memorie di guerra per la Pace Franco Marcucci (Vice Coordinatore Toscana), Luca Tacchi e Mario Giuliani presenteranno alcuni importanti casi ufologici avvenuti in Italia. In particolare si affronterà la questione dei “Report del Congresso americano” e quella dell'Italia, considerata la patria dell' ufologica moderna con i casi UFO degli anni trenta. Il 16 dicembre, ultimo incontro, con Roberto Pinotti presidente del C.U.N che spiegherà la storia della fenomenologia ufologica, dagli albori , passando attraverso i decenni più caldi di questa manifestazione, fino ai nostri giorni con le rivelazioni della “disclosure” con le dichiarazioni del 2018 dell’ex ufficiale intelligence USA Luis Elizondo.