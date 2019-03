20.03.2019 h 12:03 commenti

Il mondo dell'artigianato pratese piange Enzo Tofani, tessitore e dirigente Confartigianato

Pochi giorni fa era scomparsa la moglie Adriana. I funerali domani nella Chiesa della Immacolata Concezione in via 7 Marzo, a Galcetello

A pochi giorni dalla scomparsa della moglie Adriana, Enzo Tofani – una vita caratterizzata dal costante impegno in Confartigianato Prato – si è arreso a una malattia con cui lottava da tempo.

Enzo Tofani, che lascia il figlio Giancarlo, è stato iscritto in associazione fin dall’inizio della sua attività di tessitore, categoria per la quale si è sempre impegnato a fondo rivestendo per lunghi anni ruoli e cariche importanti come quella di vicepresidente di categoria e altri incarichi isituzionali. Alla cessazione dell’attività, Enzo ha mantenuto il suo impegno in Confartigianato aderendo all’Anap, l’associazione degli artigiani pensionati.

“Enzo è stato una di quelle persone che hanno scritto un pezzo importante di storia della nostra associazione – dice commosso il presidente di Confartigianato Imprese Prato, Luca Giusti – Gli sono particolarmente grato perché è stato lui ad avvicinarmi a Confartigianato trasmettendomi il grande valore dell’associazionismo. Per questo ringrazio di cuore lui e altri come lui che mi hanno trasmesso i principi e i valori dell’essere artigiano, nel lavoro e nella vita sociale. Porterò sempre con me il suo ricordo”.

La salma è esposta alle cappelle della Misericordia in via Convenevole 55. Domani 21 marzo alle 9.30 si svolgeranno i funerali nella Chiesa della Immacolata Concezione in Via 7 Marzo, a Galcetello.

