29.01.2022 h 19:54

Il mondo dell'arte piange Franco Farsetti, fondatore della Galleria e della Casa d'Asta

Aveva 83 anni ed è morto oggi all'ospedale Santo Stefano. Con il fratello aveva dato vita alla Farsettiarte, aprendo sedi anche a Cortina, Milano e in Versilia. La camera ardente domani alle cappelle della Croce d'Oro

Grave lutto per il mondo dell'arte e della cultura non solo pratese. E' morto Franco Farsetti, fondatore con il fratello Frediano della storica galleria d'arte, affiancata poi dalla casa d'asta, entrambe punto di riferimento irrinunciabile per collezionisti e artisti del panorama contemporaneo. Farsetti aveva 83 anni ed è deceduto oggi, 29 gennaio, all'ospedale Santo Stefano dove era ricoverato da qualche giorno con il Covid.

La salma di Franco Farsetti sarà esposta a partire da domani 30 gennaio nelle cappelle della Croce d'Oro in via Niccoli 2, a partire dalle 9 e fino alle 23. I funerali, sempre curati dai servizi funebri della Croce d'Oro, si terranno martedì mattina in Duomo con orario ancora da definire. La famiglia ha espresso il desiderio che non vengano portati fiori, bensì offerte che saranno raccolte direttamente in chiesa e destinate a fini benefici.

Franco Farsetti nel 1955 aveva fondato con il fratello Frediano la Galleria d'arte, su consiglio del pittore Ottone Rosai, che aveva individuato nel mondo imprenditoriale pratese un pubblico interessato all'arte e molto attivo negli acquisti. Nel 1962, poi, venne inaugurata la Casa d'Aste che suscitò fin da subito l'immediato interesse dei collezionisti e del mercato.

Nel corso degli anni l'attività espositiva di Farsettiarte si è ampliata con l'inaugurazione delle gallerie di Cortina d'Ampezzo nel 1964, della Versilia nel 1969 e di Milano nel 1982. Risale al 1991 l'apertura della nuova sede di Prato, progettata dall'architetto Luigi Gamberini, proprio a fianco del Museo per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci.