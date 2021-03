01.03.2021 h 11:54 commenti

Il mondo del tessile e della ristorazione pratese piangono Renzo Mammoli

Aveva 70 anni e da una decina di giorni era ricoverato in ospedale per le complicanze dovute al Covid. Dopo una vita passata come progettista di macchinari e dispositivi tessili aveva aperto il ristorante ‘Mi garba la ciccia’

In lutto il mondo del tessile e della ristorazione. Si è spento nella prima mattina di oggi, lunedì primo marzo, Renzo Mammoli, 70 anni, un lunghissimo trascorso come progettista di macchinari e dispositivi tessili e da qualche anno socio del ristorante ‘Mi garba la ciccia’ aperto assieme al figlio e ad un altro imprenditore a San Giusto, frazione nella quale ha sempre abitato.

Mammoli è deceduto all’ospedale Santo Stefano dove era stato ricoverato una decina di giorni fa per le complicazioni del Covid. Nonostante le cure prestate in terapia intensiva, il settantenne non è riuscito a superare la fase più critica. Lascia la moglie e due figli. Da tempo Mammoli era in pensione ma aveva continuato a dedicarsi alla sua grande passione dei macchinari tessili che per tutti la sua vita professionale lo avevano portato in giro per il mondo per promuovere la progettazione tecnica pratese.

