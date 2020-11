10.11.2020 h 14:27 commenti

Il mondo del commercio piange Paolo Ganugi, ha vestito generazioni di pratesi

Lo storico commerciante del centro aveva 74 anni. A settembre aveva contratto il covid ed era riuscito a sconfiggerlo risultando poi negativo. Ma gli strascichi della polmonite hanno portato alla morte

Per anni ha vestito generazioni di pratesi, unendo disponibilità e competenza, al punto da diventare uno dei commercianti più conosciuti e apprezzati del centro storico. Ed è proprio il mondo del commercio, insieme ai suoi tantissimi clienti, a piangere Paolo Ganugi, morto oggi 10 novembre a 74 anni nella terapia intensiva dell'ospedale di Prato. Ganugi era ricoverato dallo scorso 8 settembre quando aveva preso il Covid, che gli aveva provocato una bruttissima forma di polmonite. Dal 18 settembre era ricoverato in terapia intensiva, intubato e sedato. Aveva poi sconfitto il coronavirus, risultando da settimane ormai negativizzato al tampone, e per questo era stato spostato nel settore non covid. Purtroppo, però, gli strascichi della polmonite hanno avuto la meglio sulla sua forte fibra.

"Mio padre era sano - racconta la figlia Elena, dirigente provinciale di Fratelli d'Italia ed ex consigliera nella Circoscrizione nord -. Non aveva nessuna grave patologia a parte quelle legate all'età. Fino a che non è stato contagiato dal covid aveva lavorato regolarmente in negozio, continuando a elargire consigli ai clienti, con la sua capacità di riconoscere qualsiasi tessuto al tatto".

Ganugi aveva lavorato da sempre nel settore dei negozi di abbigliamento. Dieci anni fa aveva coronato il suo sogno, aprendo con il socio Marco Bicchi il negozio Viale Piave 3, all'ombra del Castello dell'Imperatore. Impegnato anche nell'associazionismo cattolico, si faceva ben volere grazie alla sua disponibilità ad ascoltare e aiutare gli altri.

Lascia la moglie Paola, le figlie Elena, Giulia e Sara, con cinque nipoti. La camera ardente sarà allestita nel pomeriggio nelle cappelle funebri della Misericordia in via Convenevole. Il funerale si terrà domani, 11 novembre, alle 15 nella chiesa di Santa Maria della Pietà.