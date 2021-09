20.09.2021 h 09:53 commenti

Il Miur riconosce il premio Prato Arte di Parole come eccellenza per il prossimo triennio

Giunto alla sua decima edizione, fino al 2024 sarà annoverato fra i concorsi scolastici più importanti d'Italia. Il concorso è nato da un'idea di Gianni Conti e premia i racconti più belli scritti dagli studenti delle scuole superiori di tutta Italia

Un riconoscimento inatteso per il Premio Città di Prato Arte di Parole "Gianni Conti": il Miur lo ha accreditato nella ristretta cerchia di concorsi scolastici d'eccellenza per il triennio 2021/24. Giunto alla decima edizione è stato istituito nel 2011 da un'idea di Gianni Conti, organizzatore del Salotto Letterario Conti di Sesto Fiorentino, e coadiuvato dal Gramsci Keynes, si rivolge agli studenti delle scuole superiori che vogliono provare a scrivere un racconto breve su un tema che viene stabilito di anno in anno.

“Sono veramente contento di questo risultato – ha commentato il preside del Gramsci Keynes Stefano Pollini – questo darà ancora più prestigio al nostro concorso”. La scelta del Ministero è stata dettata dalla diffusione del concorso sul territorio, sul numero dei partecipanti che è andato a crescere nel tempo e sulla qualità del concorso stesso. “Il riconoscimento – ha spiegato Pollini – darà ai vincitori una nota di merito da aggiungere al curriculum oltre a un riconoscimento economico più alto rispetto alle precedenti edizioni”.

Il premio è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e dal Comune di Prato. “Abbiamo avuto le congratulazioni dal presidente Franco Bini e dall'assessore Simone Mangani – ha concluso Pollini – grazie anche a loro il premio è cresciuto nel corso di questi dieci anni”. Tra gli altri sostenitori anche Soroptimist International Prato, Rotary Club Prato Filippo Lippi con il patrocinio della Regione Toscana.

