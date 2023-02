04.02.2023 h 13:04 commenti

Il ministro Urso propone una "dop" per il distretto tessile pratese

La tutela della produzione pratese è stata annunciata in occasione della cerimonia di consegna del premio Santo Stefano. Il modello è quello adottato per la filiera agroalimentare

alessandra agrati

Dopo i 10 milioni di euro destinati al distretto, arriva una nuova proposta, questa volta a firma del ministro delle imprese del made in Italy Adolfo Urso, che ha annunciato "una misura specifica di tutela legata alle indicazioni geografiche, sulla falsariga di quanto accade nell'agroalimentare, così da esaltare la territorialità di tante produzioni in grado di assicurare la qualità legata alla tradizione come il tessile di Prato".L'annuncio è stato fatto in occasione della 13esima edizione del Premio Santo Stefano promosso dalla Diocesi, dalla Camera di Commercio di Prato, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato che questa mattina ha consegnato il riconoscimento ad Azeta Filati, Pinori Filati e Unitech Industries ."Come è successo per le eccellenze agroalimentari - ha spiegato la parlamentare di Fdi- anche per quelle pratesi dei filati, tessuti e macchinari tessili investiremo risorse per tutelare essendo le produzioni che contraddistinguono il distretto a livello europeo"Non solo nuove proposte, ma anche un rinnovato impegno, questa volta da parte del sindacoa combattere l'illegalità e a far emergere la parte sana e etica del distretto. "Avevano dato per morto il calabrone - ha spiegato - che invece continua a volare e a crescere. E' vero, a Prato ci sono anche grossi problemi di illegalità, per questo abbiamo bisogno di aiuti da parte dello Stato per avere più controlli. Certi comportamenti sono intollerabili e fino a quando sarò sindaco continuerò a combatterli, ma il distretto non è questo. Il distretto è fatto di imprese sane che danno lavoro alle famiglie. E questo deve emergere, anche con questo importante premio".A ribadire l'importanza di una tutela del distretto anche la parlamentare(Fi): "Il distretto è fatto di tante aziende e soggetti, che lavorano insieme, ora bisogna andare verso un riconoscimento di un ente sociale ed economico".Un premio istituto 13 anni fa dal Vescovo Gastone Simoni, ricordato durante la cerimonia, e che oggi ha sempre più peso all' interno del distretto, visto che le candidature delle aziende sono state oltre 50. "Dobbiamo allargare gli orizzonti - ha sottolineato il vescovo- continuando però a mostrare la via maestra: quella del bello e dell' etico".Il fil rouge delle motivazioni che hanno spinto il Comitato promotore a scegliere Az Filati, Pinori Filati e Unitech Industries è la sostenibilità, a cui si lega anche l'aspetto fondamentale dell'etica."Dopo poco l'annuncio - ha spiegatodella Pinori Filati - mio padre, il fondatore dell'azienda, è venuto a mancare, quindi lo voglio ricordare. La nostra azienda è sempre stata legata al territorio, grazie ad esso e alle maestranze abbiamo potuto crescere".La storia di Az Filati, racconta quella di due imprenditori che si sono uniti, dando vita a un'unica azienda: "Un riconoscimento importante - ha spiegato- dopo tanti anni di lavoro. Una grande soddisfazione".Commozione anche per Unitech Industries che unisce ormai tre generazioni di imprese: "Un premio - ha sottolineato il presidente- che è dell'azienda e di tutti quelli che ci lavorano".Alla cerimonia erano presenti anche il presidente della Provincia Simone Calamai, la presidente della Camera di Commercio Daila Mazzi, quella della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato Diana Toccafondi, l'assessore regionale Stefano Ciuoffo e le autorità militari.