Il ministro Speranza lunedì sarà a Prato: visite al Santo Stefano e al Pegaso

L'annuncio è stato dato dal presidente della Regione Giani durante il Consiglio. Il ministro verrà in città dopo la tappa a Firenze e visiterà le nuove strutture realizzate negli ultimi mesi

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sarà lunedì 28 giugno in visita in Toscana e farà tappa anche a Prato. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Eugenio Giani, a margine del Consiglio regionale.

"Il ministro Speranza sarà a Firenze proprio lunedì - ha detto Giani - quindi avremo modo di discutere con lui. Sarà a Firenze e sarà a Prato perché io voglio fargli vedere gli interventi che abbiamo fatto, quei due padiglioni nuovi all'ospedale di Prato, e la trasformazione del Creaf, per le vaccinazioni. E anche l'attività Covid di cura intermedia, che sono il frutto del lavoro fatto ad ottobre-novembre scorso, e che lui non aveva ancora potuto vedere".

