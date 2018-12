Tappa pratese per il ministro dell'Interno Matteo Salvini che venerdì 21 dicembre alle 10 sarà a Montemurlo in via Le Querce 19 per consegnare una villetta a schiera con giardino strappata alla criminalità organizzata, che diventerà un alloggio di servizio per i carabinieri.

Sulla visita c'è da registrare il disappunto del sindaco Lorenzini, che non era stato informato: "Mi dispiace apprendere dai giornali e non attraverso una comunicazione ufficiale - dice - che il ministro dell'interno, Matteo Salvini, venerdì 21 dicembre sarà a Montemurlo per la consegna ufficiale allo Stato di un alloggio confiscato alla camorra. Il ministro viene ad inaugurare e mettere il sigillo su una storia iniziata con i governi precedenti. Sono comunque contento che un ministro venga a conoscere una realtà laboriosa e dinamica come la nostra che ha fatto della legalità e del rispetto delle regole la propria bandiera".

Il sindaco Lorenzini, infine, informa che gli uffici comunali, per quanto di loro competenza, si sono già attivati e stanno lavorando per rendere più agevole la visita del ministro sul territorio: "Venerdì mattina sarò presente in via La Querce e con piacere farò presente al ministro Salvini l'impegno di questa amministrazione a favore della legalità e dell'accoglienza nel rispetto delle regole".

La casa era stata messa a disposizione nella piattaforma dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati. Inizialmente il Comune di Montemurlo era intenzionato ad acquistare l’immobile per trasformarlo in un luogo di attività ricreativa e sociale. Contemporaneamente la Prefettura di Prato ha opzionato lo stesso bene per trasformarlo in un alloggio destinato all’Arma. Entrambe le finalità, quella sociale e istituzionale sono lecite nell’acquisizione dei beni confiscati. Il Comune aveva così deciso di fare un passo indietro.