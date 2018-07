31.07.2018 h 17:46 commenti

Il ministro Grillo al Santo Stefano: "Impegno contro la corruzione in sanità". Botta e risposta a distanza con Biffoni

Visita lampo all'ospedale dell'esponente di governo che ha voluto verificare anche le criticità del pronto soccorso e ha bocciato il modello del project financing per i servizi sanitari

Una visita lampo e quasi a sorpresa perché annunciata con pochissime ore di anticipo quella del ministro della Salute Giulia Grillo all'ospedale Santo Stefano oggi, martedì 31 luglio. Prato seconda tappa del viaggio in Toscana dopo Firenze per venire a verificare – parole del ministro – “le criticità che riguardano il pronto soccorso e il numero non adeguato dei posti letto”.

L'arrivo qualche minuto prima delle 16. Venti minuti di colloquio nella sala del Cembalo al terzo piano insieme al direttore generale Paolo Morello Marchese e all'assessore regionale al Diritto alla Salute Stefania Saccardi (presenti anche il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Quartini e il consigliere comunale La Vita), poi un giro al pronto soccorso chiuso alle telecamere. “Dopo aver visitato una regione del sud, la Campania – ha detto il ministro – ho voluto vedere anche una regione del nord per avere contezza delle criticità ma anche degli spunti positivi”.

Il ministro arriva a Prato a tre settimane di distanza dall'inchiesta della procura sulle visite a nero, in orario di lavoro, a pazienti cinesi che si è tradotta nell'arresto di quattro ginecologi e nei giorni scorsi anche nell'avviso di garanzia al primario di Ostetricia e ginecologia. “Ho letto la notizia sui giornali – la risposta del ministro – non conosco i dettagli ma è certo che la sanità rimane uno dei settori della pubblica amministrazione a più alta complessità. Sui comportamenti illeciti c'è poco da dire soprattutto quanto vengono confermati e sono un'offesa a chi lavora bene. Sulla corruzione in sanità siamo pronti con diverse iniziative”.

Criticità, come detto, il pronto soccorso: “Gli accessi, rispetto al vecchio ospedale – ha detto il ministro – sono aumentati da 70 a 100mila l'anno con un 30 per cento di codici verdi e un 20 per cento di codici bianchi. Su questo aspetto si può lavorare ma sembra che il numero dei posti letto non sia adeguato seppure ci vuole attenzione su un altro aspetto e cioè la gestione del paziente prima dell'arrivo all'ospedale”.

Critiche al project financing: “Non sono una fan di queste operazioni in generale e ancor di più in sanità perché non sono andate bene – il commento del ministro – si esternalizzano i servizi e i servizi sono guadagni per le imprese, mentre lo Stato deve garantire se stesso”.