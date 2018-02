Trova pieno sostegno del ministro allo sviluppo economico Carlo Calenda, il progetto per il distretto pratese, proposto in apertura di campagna elettorale da Antonello Giacomelli. Ospite di un'iniziativa elettorale del Pd alla Camera di Commercio dove ha incontrato pubblicamente le categorie economiche e sociali della città, Calenda ha risposto positivamente a tutti e 4 i punti del progetto: innovazione, economia circolare, energia e internazionalizzazione. "Francamente il distretto pratese è in credito perchè è uno dei distretti che ha preso in faccia la prima fase della globalizzazione - ha detto Calenda ai microfoni di Toscana Tv - e quindi gli va data particolare attenzione". Con l'industria 4.0 ogni manifattura diventa digitalizzata. Noi abbiamo messo un potente schema di incentivi a disposizione. Sono fiscali e automatici. Non serve intermediazione ne bolli. Basta il commercialista". In particolare sull'inserimento delle aziende tessili e quindi del distretto pratese, tra quelle energivore la sfida è tra due mesi a Bruxelles. "Come sapete oggi il tessile non è nei settori energivori - ha detto Calenda -. Abbiamo creato uno strumento potente e io spero di poterlo includere. Nell'attesa che venga incluso, l'importante è che abbiamo strappato a Bruxelles la possibilità di inserire le imprese che hanno un'esposizione alla competizione internazionale molto elevata, che è il caso di questo distretto".

E.B.

Infine l'attacco a Matteo Salvini, la ragione per cui ha deciso di spendersi personalmente per questa campagna elettorale: "Davanti ai cancelli della Ideal standard si è fatto un sacco di selfie con gli operai che erano contenti perchè avevano un po' di attenzione. Ha rilasciato dichiarazioni dicendo che avrebbe rotto le scatole dallo stesso pomeriggio al ministro Calenda e all'azienda perchè questa cosa è inaccettabile. Dopo 15 giorni Salvini non ha chiamato ne me ne l'azienda. Gli ho fatto presente che non si prendono per i fondelli gli operai e mi ha risposto che nel frattempo aveva presentata un'interrogazione parlamentare. Siccome sono pignolo e piuttosto noioso sono andato a vedere e l'interrogazione non c'era. Si può fare le battaglie su tante cose, è legittimo avere idee diverse. Ma a me un ragazzetto di 44 anni che non ha mai lavorato in vita sua che va a prendere in giro gli operai e che poi non si disturba a fare una telefonata di 5 minuti, bè io adesso faccio la campagna elettorale fino all'ultimo giorno e la faccio contro la Lega". Il candidato del centrodestra Giorgio Silli sottolinea la precarietà delle promesse fatte: ""Minniti tra 2 settimane non sarà più ministro, Calenda neppure. Lì rispetto molto, ma perchè vengono qui a far promesse? Che senso ha prenderci in giro solo perché fra pochi giorni si vota?” /div>