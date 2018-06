11.06.2018 h 08:56 commenti

Il Ministero dei Beni Culturali incorona la Camerata miglior complesso strumentale d'Italia

L'importante riconoscimento arriva a coronare i venti anni di attività dell'orchestra da sempre impegna a coniugare la musica con il tema dell'inclusione e della diffusione anche tra i più giovani della cultura musicale

La Camerata strumentale Città di prato ha ottenuto dal Ministero dei ​Beni culturali il massimo punteggio di valutazione risultando così prima nell’ambito dei complessi strumentali per il prossimo triennio 2018-2020.

"Il riconoscimento nazionale - si legge in una nota - certifica la qualità del progetto proposto dall’orchestra fondato sui principi dell’inclusione, della partecipazione attiva e sulla progettazione artistica che parte sempre da contenuti sociali e ideali e non soltanto dall’antologia di pagine musicali. Questo risultato è stato conseguito grazie alla fede dei soci della Camerata strumentale, Comune di Prato e Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, che ne hanno sempre sostenuto il percorso anche in momenti di difficoltà economica. Crediamo che questo importante successo continuerà e rafforzerà il sostegno dei soci in futuro nell’interesse della città".

Nello specifico i temi che hanno portato a questa valutazione del Mibact, sono stati il grande lavoro di costruzione del pubblico, che parte dalle situazioni scolari più precoci e arriva sino alle case di riposo, e il grande investimento che la città ha fatto sulla musica in quanto motore di aggregazione. Motivo di grande interesse per la Commissione valutatrice è stato certamente il modello integrativo rappresentato dal Palazzo della musica.