Il ministero cerca 44 operatori di giustizia per Prato, ma potrebbe essere un'arma a doppio taglio

Il bando infatti riguarda i trasferimenti del personale di giustizia in tutta Italia. Significa che chi è in servizio oggi a Prato potrebbe cogliere l'occasione per spostarsi verso sedi meno stressanti. L'allarme della Fo Cgil: "Quanti aderiranno alla mobilità per Prato?”

Si apre uno spiraglio per dare una boccata di ossigeno al palazzo di giustizia di Prato, quasi stritolato dalla scopertura di organici che nel corso degli anni si è aggravata. Parliamo solo di spiraglio perché l'esito della nuova ricerca di personale attraverso la mobilità, è assolutamente incerto e forse potrebbe anche aggravare la situazione portando il personale in servizio a Prato verso sedi meno stressanti e carichi di lavoro più leggeri. Potrebbe quindi rivelarsi uno strumento controproducente per la giustizia pratese. Vediamo perché.

Lo scorso 26 luglio è stato indetto un interpello nazionale per la copertura di 9.739 posti vacanti in tutta Italia relativi ai profili professionali, nel settore della giustizia, di ausiliari, assistenti giudiziari, funzionari e cancellieri. “È legittimato a partecipare all’interpello – spiegano dalla Fp Cgil di Prato - tutto il personale dell’organizzazione giudiziaria appartenente ai profili professionali dei posti messi a bando.”

Per Prato sono previsti 3 ausiliari, 1 autista, 7 assistenti giudiziari, 9 cancellieri e 5 funzionari da assegnare agli uffici del Tribunale e 2 ufficiali giudiziari e 1 funzionario per l’Unep. Per il Giudice di Pace sono stati messi a bando per il trasferimento in entrata 1 ausiliario, 1 operatore, 2 assistente e 7 cancellieri mentre per la Procura sono liberi 1 posto da assistente giudiziario 4 posti da autista. La domanda di trasferimento deve riguardare sedi situate in una sola Regione e non sono ammissibili domande di trasferimento che non esprimano preferenze di uffici. “Vedremo quanto il Tribunale di Prato risulterà attraente per gli operatori di giustizia che potranno aderire all’interpello del Ministero. Auspichiamo che ogni postazione venga ricoperta da personale interessato all’esperienza degli uffici del tribunale pratese pur consapevoli che a Firenze i posti messi a bando di mobilità sono 227 e a Pistoia 32.” Secondo il segretario generale della Funzione pubblica Cgil, Sandro Malucchi il rischio che i posti “pratesi” rimangano vacanti è abbastanza alto. “Purtroppo il tribunale pratese è abbastanza noto, tra gli operatori di giustizia, per i carichi di lavoro che risultano tra i più gravosi del distretto toscano. Per altro i modelli organizzativi scelti dal Presidente del Tribunale si caratterizzano per le interpretazioni restrittive dei diritti sindacali come le ferie e i permessi. Il combinato dei due elementi rischia di fare desistere chi potrebbe avvicinarsi al Tribunale di Prato”. La domanda di trasferimento andrà presentata esclusivamente tramite procedura telematica dal 28 luglio 2023 ed entro e non oltre le ore 24 del 20 settembre 2023. Entro il termine del 20 dicembre 2023 le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, ed entro il termine del 28 febbraio 2024 saranno pubblicate le graduatorie definitive. L’amministrazione procederà infine a tutte le verifiche necessarie e successivamente, senza ulteriori interlocuzioni con i partecipanti all’interpello, assegnerà il personale alle sedi e agli Uffici secondo l’ordine in graduatoria. “Soltanto allora – conclude la nota del sindacato – si potrà capire quanti dei 44 posti disponibili per Prato saranno ricoperti da personale esterno e quanti operatori pratesi sceglieranno di lasciare Prato per occupare posti nei palazzi di giustizia limitrofi”.





