Il miglior cantuccio di Prato lo fanno......i pasticceri fiorentini. Risultato a sorpresa al contest

Stamani la gara tra 26 attività dell'area metropolitana. Il podio è esclusiva della Piana fiorentina. Il sindaco di Poggio che ha ospitato l'evento: "Speriamo sia la prima di una lunga serie di iniziative simili, il nostro territorio è ricco di enogastronomia di livello"

Il miglior biscotto di Prato è fiorentino. Una contraddizione in termini eppure è quanto decretato dalla prima edizione del pastry contest “Il miglior cantuccio di Prato”, ospitato stamani alla pasticceria Delizia di Poggio a Caiano, organizzatore in collaborazione con il Festival delle Pasticcerie e la nota trattoria tipica fiorentina Casa della Nella. I giurati, capitanati da Paolo Sacchetti, vice presidente dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani, hanno assaggiato 26 cantucci realizzati da altrettante pasticcerie o forni di tutta l'area metropolitana. I migliori tre provengono dalla Piana fiorentina con buona pace dell'orgoglio pratese. Il primo è la pasticceria Vannino di Calenzano, il secondo e il terzo le pasticcerie Fani e Mignon di Sesto Fiorentino. "Sono contento, per me è una bella soddisfazione. – afferma Zeno Vannini, titolare della pasticceria Vannino che ha rilevato un anno fa – Rispetto alla ricetta tradizionale ho aggiunto delle spezie nuove, noce moscata e malvasia. Qualche segreto del mestiere l'ho imparato anni fa quando ho lavorato accanto a Sacchetti. Mi fa molto piacere aver ottenuto questo premio, è grazie anche ai suoi insegnamenti".L'evento, accende i riflettori su questo prodotto tipico della tradizione locale, terzo biscotto più venduto al mondo, già presente alla corte dei Medici e con un fatturato di 30 milioni l'anno.La gara di stamani è anche un modo per far conoscere i piccoli produttori. "Poggio a Caiano ha una grande tradizione di pasticceria e in generale di enogastronomia. – afferma il sindaco Francesco Puggelli – Spero quindi, che questo sia solo il primo di una lunga serie di eventi del genere".Uova, farina, zucchero e mandorle. Questi gli ingredienti base. A fare la differenza sono capacità e fantasia del pasticcere. Il resto lo fa il palato: "C'è chi lo preferisce più duro e meno aromatico – afferma Sacchetti – e chi più morbido, ma non troppo, e speziato. Dipende anche se è un prodotto di pasticceria o a uso industriale che richiede quindi conservazioni più lunghe". Ma la "zuppetta" nel vin santo si fa o no? A rispondere è il titolare della pasticceria Delizia: "Questione di gusti – afferma Vito Gennaro – personalmente preferisco assaggiare il biscotto secco e solo dopo tuffarlo nel vin santo".