Il Metastasio tra le eccellenze italiane: è il quarto teatro nazionale per "Rilevante interesse culturale"

A stabilirlo il ministero della Cultura che ha riconosciuto un "premio" di centomila euro in più rispetto al finanziamento previsto. La classifica redatta in base alla qualità del cartellone, al numero di spettacoli prodotti, al personale utilizzato

Il Metastasio è il quarto teatro italiano per Rilevante Interesse Culturale nel triennio 2022/24, sale quindi di cinque posizioni rispetto a quello precedente. Meglio del Met in Italia solo il Franco Parenti e l'Elfo di Milano e lo Stabile del Friuli Venezia Giulia di Trieste. Prato, quindi, diventa la terza città italiana per valore dell'attività teatrale. A stabilirlo il ministero della Cultura in base ad alcuni parametri come la qualità del cartellone presentato, il numero di spettacolo coprodotti, il personale e le ore utilizzate. Il risultato, confermato anche dall'andamento della stagione che si sta concludendo dove il numero degli abbonamenti venduti è tornato ad essere in linea con quelli del 2019, ha portato anche a un aumento del 10% del finanziamento previsto di 1.170.871 euro.

“Un primato storico mai raggiunto prima per la nostra Fondazione – ha sottolineato il direttore artistico Massimiliano civica - e un motivo di orgoglio per Prato. I teatri che ci precedono sono delle eccellenze e noi siamo rientrati in questo sottoinsieme. La stagione 2022 si è conclusa con un risultato migliore rispetto a quello preventivato”. A contribuire alla scalata della graduatoria,anche alcune scelte importanti come la valorizzazione e la crescita delle competenze e delle responsabilità del personale , ad esempio è stato scelto di affidare il ruolo di direttore amministrativo allo staff interno.

“Questi risultati- ha spiegato il presidente della Fondazione Metastasio Massimo Bressan - rafforzano la posizione di prestigio del Teatro Metastasio nel panorama nazionale italiano, confermandolo come una delle realtà più dinamiche per qualità e ampiezza della sua proposta culturale. Un grazie allo sforzo congiunto di tutti i lavoratori della nostra Fondazione e ai nostri soci”



