Il Metastasio inaugura la stagione con il "Decameron 2.0" di Letizia Renzini

Da domani a domenica lo spettacolo presentato in anteprima all’ultimo Festival dei Due Mondi di Spoleto

Dopo il debutto all’ultimo Festival dei Due Mondi di Spoleto, da domani giovedì 25 a domenica 28 ottobre apre la stagione 2018/2019 del Teatro Metastasio di Prato la prima delle 14 nuove produzioni in cartellone quest’anno, "Decameron 2.0, The Stories We Sell Ourselves In Order To Live / Le storie che ci raccontiamo per continuare a vivere", uno spettacolo ideato e diretto da Letizia Renzini (feriali ore 20.45, sabato ore 19.30, domenica ore 16.30).

Video artista, musicista, dee-jay, cantante e performer, con un passato di critico musicale per giornali e riviste e di speaker radiofonico per Rai Rai Radio 3, Letizia Renzini è un’autrice e regista dai poliedrici interessi che da tempo lavora con audio, video, corpo e testo in una costante fusione di linguaggi.

Con Decameron 2.0 la Renzini scioglie in una composizione multimediale immersiva la struttura del Decamerone di Boccaccio, componendo una nuova narrazione che rinnova il teatro musicale, in bilico tra filosofia e poesia, con lettura rispettosissima dell’originale in lingua volgare, testi in inglese e latino, linguaggio del corpo e utilizzo dei social.

Sulla scena, in un'iconografia espansa che si ispira al mondo visivo e all’immaginario prerinascimentale, si animano i personaggi di alcune delle 100 novelle di Boccaccio (Guido Cavalcanti, Federigo degli Alberighi, Lisabetta da Messina) narrati, cantati e riletti in video dalle attrici Monica Piseddu e Monica Demuru e dalla soprano Lore Binon, e incarnati nei corpi dei danzatori Jari Boldrini, Maurizio Giunti, Lucrezia Palandri sulle coreografie di Marina Giovannini.

Le storie sono intrecciate al testo originale in inglese della drammaturga e attrice Theodora Delavault e accompagnate dalla musica originale del compositore Yannis Kyriakides e dal chitarrista Andy Moor, che muovono da materiali musicali filologici (cacce, ballate e primi madrigali) per costruire nuove sonorità.