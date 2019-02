27.02.2019 h 14:48 commenti

Il Metastasio e il mondo del teatro pratese piangono Roberto Innocenti

Per 40 anni è stato direttore tecnico del Met per il quale ha curato da dietro le quinte centinaia di spettacoli

Lutto al Metastasio, questa mattina 27 febbraio è morto Roberto Innocenti, 65 anni direttore tecnico del teatro da oltre 40 anni. Un lavoro sempre dietro le quinte, ma fondamentale per la riuscita degli spettacoli. Figlio di Polo Innocenti, storico tecnico delle luci, è stato la memoria del Metastasio a cui si è unita nel tempo una competenza tecnica di altissimo livello.

Roberto Innocenti ha iniziato la sua attività nel 1972 come tecnico teatrale con il Gruppo della Rocca. Nel 1976 ha frequentato il laboratorio teatrale diretto da Luca Ronconi partecipando in spettacoli quali Calderon di Pasolini, La Torre di Hofmannsthal, Le Baccanti di Euripide. E' poi rimasto al Metastasio specializzandosi nella progettazione delle luci. Nel 1989 inizia la sua attività come light designer mentre dal 2011 ha assunto anche la direzione tecnica e degli allestimenti del Teatro Metastasio.

I colleghi di lavoro con un post su Facebook lo ricordano così: “Da oggi il cielo avrà una sfumatura diversa grazie alla sua innata capacità di giocare con le luci. Buon viaggio Roberto". La camera ardente di Roberto Innocenti è stata allestita alla Pubblica Assistenza.







