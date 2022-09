03.09.2022 h 17:19 commenti

Il metano per autotrazione schizza a 5,25 euro: "Torneremo ad erogarlo quando i prezzi scenderanno"

Il cartello è comparso sul distributore di una stazione di servizio lungo la Tangenziale Nord. Il costo al kg del carburante è più che quintuplicato nel giro di pochi mesi

Non se la sentono di vendere un kg di metano per autotrazione a 5,25 euro e così sul distributore hanno messo un cartello per spiegare agli automobilisti che torneranno ad erogare il metano solo quando i prezzi si abbasseranno.



Accade a Prato, al distributore Cem di viale Fratelli Cervi, lungo la tangenziale Nord. Una delle cosiddette "pompe bianche", vale a dire stazioni che erogano carburanti non delle principali compagnie e quindi, di solito, più economici. Ma il clamoroso balzo all'insù dei prezzi del metano da autotrazione non risparmia nemmeno loro. Basti pensare che fino a non molti mesi fa il costo di un kg di metano si aggirava intorno all'euro. Adesso ci vuole cinque volte di più. Vale a dire quintuplicato il prezzo di un pieno.

Già la scorsa settimana il costo era arrivato a sfiorare i 4 euro, ma da un paio di giorni ecco il nuovo balzo con la quotazione arrivata a 5,25 euro e un'aumento di oltre il 30 per cento in un colpo solo. Ecco quindi il cartello con il messaggio ai clienti: "Siamo costretti a chiudere il distributore del metano per i prezzi troppo alti. Torneremo attivi appena i prezzi si abbasseranno".