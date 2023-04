11.04.2023 h 12:52 commenti

Il mercato immobiliare tiene nonostante il caro mutui. Ecco le zone della città dove il mattone costa di più

Castellina e Pietà mantengono il primato delle zone più care, il Soccorso è la più conveniente. Le compravendite registrano un + 1,9% rispetto allo scorso anno. Boom di mutui a tasso fisso. L'analisi di Mediatori Group

Nel 2022 le compravendite delle case a Prato e provincia registrano un + 1,9% rispetto all'anno precedente, il costo per l'acquisto è cresciuto in media del 3%, la spesa è di 187mila euro, mentre gli affitti segnano incrementi di 100 euro al mese.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di fondi commerciali è concentrata soprattutto fuori dal centro storico con una metratura di 150 mq. Le zone più care della città dove acquistare casa restano Castellina e Pietà la stima al mq è di 3.500 per una casa nuova (merce rara) e di 2.500 per una usata. il soccorso è la zona più conveniente con quotazioni si 1.300 al mq Mentre nel centro storico un posto auto arriva a costare 8mila euro e un garage da 16mq 15mila euro. Per quanto riguarda i mutui, i più richiesti sono quelli a tasso fisso dove si registra però, un aumento delle rate del 4% rispetto all' 1,9%, per quelli variabili l'incremento è decisamente maggiore e quindi si assiste a una rinegoziazione verso quello fisso.

I dati sono di Mediatori Group che quest'anno nell' analisi hanno anche monitorato quali sono le caratteristiche più richieste per l'acquisto degli immobili: i bassi costi di manutenzione e di gestione , seguiti dalla sicurezza della zona, al penultimo posto della graduatoria, in contro tendenza rispetto al periodo del Covid, la richiesta di spazi all'aperto.

"Il mercato tiene - spiega Paola Vignolini responsabile della filiale di Vaiano - nonostante l'inflazione, mancano però le case visto che con il super bonus in molte sono iniziati i lavori, ma non sono ancora terminati. Rispetto agli anni precedenti vediamo un innalzamento dell'età media dei compratori passata dalla fascia 25/34 a 35/44 anni , il 19% dei nostri clienti rispetto a cinque anni fa compra casa per sostituirla, mentre per chi la compra per la prima volta registriamo una contrazione del 19% .Altro dato interessante riguarda la tipologia dei clienti crescono; quelli che hanno richieste buone cioè facilità di accedere a un mutuo o liquidità fascia che rappresenta il 57% in aumento anche quelli definiti caldi cioè che hanno bisogno immeditamete di acquistare perchè hanno già venduto o hanno lo sfratto, in calo quelle vincolati cioè che devono vendere aspettare di svincolare un'eredità o ottenere un mutuo. Sono il 37% della nostra clientela".

Scendendo ancora più nel dettaglio gli immobili in piccoli complessi sono i più richiesti (40%), seguiti dagli indipendenti (30%) in diminuzione la richiesta di grandi complessi. Il 45,91% dei clienti ha una disponibilità fra i 100mila e i 200mila euro, e il 24, 51% fra i 200mila e i 300mila.

Per quanto riguarda gli affitti lo scoglio più grande resta la carenza di alloggi, quelli che si trovano sul mercato sono soprattutto arredati (57%) o semi arredati (23,1%), il costo varia dai 500 euro per un monolocale a 950 per uno con tre camere. "Non esistono zone più o meno gettonate - spiega Tommaso Bertocci responsabile settore affitti - visto la carenza di appartamenti dovuta anche alle ristrutturazioni. Gli affitti sono aumentati e anche per questo si tende a non cambiare casa ma a mantenere il contratto in atto. Registriamo però, un aumento della richiesta di fondi commerciali e industriali, dopo la brusca frenata durante la pandemia".

Ultimo, ma non meno importante aspetto analizzato dal report di Mediatori Group, riguarda il mercato dei mutui, che in media vengono concessi all' 70% dei richiedenti con una rata mensile per almeno 25 anni.

"Non ci sono stati grossi scossoni rispetto al passato - spiega Simone Bolognini Consulente Euroansa Prato - per quanto riguarda il futuro dipende dal costo del denaro. Assistiamo a tante negoziazioni verso i mutui a tasso fisso, quelli variabili registrano scostamenti troppo pericolosi di mese in mese".