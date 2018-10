03.10.2018 h 13:31 commenti

Il mercato immobiliare dà segni di vivacità: ecco le zone più richieste e i prezzi medi in città

Secondo un'indagine del Gruppo Tecnocasa, Pietà e Castellina restano le zone "vip" della città, qui una villa può valere anche un milione di euro. Richieste le abitazioni anche in zona Villa Fiorita

Nel primo semestre del 2018 cresce il mercato immobiliare con un leggero rialzo anche per il valore degli immobili che hanno segnato + 0,3% , Castellina e Pietà restano le zone più care, secondo i dati forniti da Tecnocasa. Dei due quartieri un immobile signorile usato costa rispettivamente 2.500 euro al metro e 2.800 al metro, per il nuovo si arriva anche a 3.500 e 3.200 ma è una merce rarissima se non impossibile da trovare. Una villa è valutata anche 1 milione di euro. Continuando nella mappatura le case più convenienti si trovano al Soccorso con un prezzo medio per l'usato di 950 euro al mq.

In generale si compra per andare a stare meglio, le famiglie preferiscono case singole piuttosto che il condominio, in genere di 4 stanze. Cresce anche la richiesta dei giovani e quella degli investitori che rappresentano il 15% della fetta di mercato. “Il valore degli immobili – ha commentato Giuseppe Biscotti referente commerciale Tecnocasa - dopo un decennio caratterizzato dal segno meno ha registrato un +0,3% che va letto come un segnale incoraggiante, bene anche l’andamento del mercato in 6 mesi nelle nostre filiali sono entrate 1.500 persone in cerca di casa”. Sempre in affanno il mercato degli affitti che si aggirano sui 600/500 euro al mese, canone invariato.

Ecco la mappatura zona per zona

Mezzana. Condomini degli anni ’70 e terratetti sono soprattutto a Mezzana, dove le quotazioni dell’usato sono comprese tra 1.450 e 1.700 € al mq. Costruzioni più recenti realizzate tra gli anni ’80 ed il 2.000 salgono fra i 1.800-1.900 € al mq, per arrivare a quota 2.100 per quelle realizzate ad inizio millennio. In questa zona, dopo l’abbattimento di alcuni capannoni industriali sono stati realizzati appartamenti in bio edilizia. Castellina. Nmerosi gli appartamenti anni 50 che vanno completamente ristrutturati con una forbice di 2.400/1.600 euro a mq. Pietà. Qui acquistare un appartamento in buone condizioni comporta una spesa di circa 2.200 € al mq. La Querce. Si trovano terratetti e bifamiliari che hanno valutazioni che oscillano da 300 mila € a 450 mila € per immobili completamente ristrutturati e con un bel giardino.

Prezzi stabili nell’area semicentrale (Centro storico fino a Mezzana). Chi è in cerca della prima casa sceglie spesso il trilocale, preferibilmente dotato di ascensore e box auto, e la disponibilità di spesa oscilla tra 140 e 180 mila €.

Nell’area più vicina al Centro storico, al confine con zona Soccorso, un appartamento in buone condizioni dotato di box auto e ascensore si può acquistare con una spesa di 1.300 € al mq.

In zona Santa Gonda, si possono comprare appartamenti usati a 1.600-1.700 € al mq. La restante parte dell’area semicentrale della città segnala quotazioni medie dell’usato che si attestano su 1.500 € al mq.

Zona Nord di Prato a cercare sono famiglie, giovani coppie La zona più costosa è quella di Galceti-Villa Fiorita perché ha un’offerta immobiliare di qualità, per questo i valori medi si aggirano intorno a 1.700 € al mq. mentre in zona di San Martino i prezzi medi raggiungono i 1.300 € al mq. Nuove costruzioni invece si possono trovare a Coiano a prezzi medi di 2.500 € al mq.

Quotazioni stabili nell’area Sud di Prato. In questa area della città la domanda riguarda soprattutto la prima casa oppure la soluzione migliorativa: gli italiani cercano prevalentemente tipologie con 2 camere da letto mentre i cinesi, particolarmente attivi in zona Fontanelle, comprano perlopiù abitazioni con 3 camere da letto e cucina abitabile. Per un quattro vani da 80 mq i costi variano da 120-130 mila €, a Paperino la stessa tipologia abitativa si aggira sui 160 mila €. Quotazioni più alte si registrano in zona San Giorgio dove un 4 vani del 2010 dotato di box auto si vende a circa 200-210 mila € mentre a Cafaggio si vende a circa 145-150 mila €. A Castelnuovo la spesa di è 130-140 mila €.

Nell’area Ovest di Prato la domanda di abitazioni in acquisto proviene soprattutto da coppie e famiglie in cerca dell’abitazione principale oppure della soluzione migliorativa. Le tipologie più

richieste sono quelle con due camere da letto, preferibilmente dotate di box auto e cantina e dal valore compreso tra 120 e 170 mila €.

San Paolo. Una casa in buone condizioni con 2 camere da letto si compra a 120-130 mila €, mentre per abitazioni con 3 camere da letto il prezzo sale a 150-170 mila €. Galciana, Qui i prezzi di un buon usato vanno da 150 a 170 mila € per soluzioni con 2 camere da letto e non superano i 200 mila euro per quelle con 3 camere da letto.

“Nei primi tre mesi del 2018 la Provincia di Prato ha erogato mutui per 53,7 milionidi euro ha sottolineato Michele Picuccio responsabile Kiron area Toscana - con una durata di 26 anni utilizzando la formula a tasso variabile”



