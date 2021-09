21.09.2021 h 12:10 commenti

Il Mercato Europeo fa sorridere sia gli ambulanti sia i gestori di locali e ristoranti del centro

Bilancio positivo per la tre giorni che ha portato in città espositori provenienti da tutto il Mondo. Soddisfatti gli organizzatori: "Occasione di richiamo per i residenti e per i turisti"

Soddisfazione tra gli organizzatori e gli operatori all’indomani del mercato internazionale organizzato da Confesercenti Prato in collaborazione con Anva (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti) e con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Prato nel fine settimana dal 16 al 19 settembre. Nei tre giorni di svolgimento della manifestazione, c’è stato un costante afflusso di visitatori in ogni momento della giornata e particolarmente intenso nella serata di sabato, quando decine di migliaia di persone hanno letteralmente invaso il centro di Prato. “Un bel successo – dice il presidente di Confesercenti Prato, Stefano Bonfanti –. Come gli scorsi anni, questo appuntamento del mercato internazionale ha portato tanti pratesi i e visitatori nel nostro centro storico. I locali e i ristoranti del nostro centro storico hanno registrato il tutto esaurito. Sicuramente questa manifestazione ha rappresentato un’occasione in più per promuovere Prato, il suo centro storico e per far tornare chi ha partecipato alle edizioni precedenti. Il Mercato internazionale rientra e rientrerà a pieno titolo nel ricco cartellone degli eventi che si succederanno nelle prossime estati pratesi e rappresenterà certamente un cardine fondamentale del sistema delle nostre manifestazioni". E sui numeri e sulla varietà delle proposte offerte è Massimo Castellani presidente della Anva Confesercenti Prato a parlare: “Sono stati circa trenta gli operatori presenti, che hanno esposto in vendita merce di ogni tipo. Cibo spagnolo e greco, wurstel e dolci tipici esteri, ma anche gustose tipicità alimentari delle varie regioni italiane. Molto ampia è stata anche l’offerta del settore dedicato all’artigianato: dai quadri alla bigiotteria di pregio, dall’oggettistica etnica all’erboristeria”.

La manifestazione è stata pensata e progettata con l’intento di creare un’occasione di richiamo per residenti e turisti e per regalare al tessuto commerciale e turistico della città un’opportunità economica sia di lavoro che di promozione delle proprie attività commerciali.

