16.06.2021 h 11:30 commenti

Il mercato coperto di via Giordano apre anche la sera con la "Cena del contadino"

L'evento organizzato per domani sera con lo street food a chilometri zero grazie alle aziende e ai produttori del territorio. La serata sarà animata dalla musica ed è a ingresso libero

Il mercato coperto di via Giordano apre le porte anche la sera per una "Cena coi contadini di Terra di Prato". L'appuntamento è fissato per domani, giovedì 17 giugno, a partire dalle 18.30 ed è stato organizzato dall’associazione Terra di Prato per far conoscere i propri produttori e lo spazio da poche settimane inaugurato all’interno del Macrolotto Zero.

Protagonisti dell'evento saranno lo street food a chilometro zero e filiera corta, i vini di Carmignano, la birra artigianale e la musica per un aperitivo diverso e una cena genuina.

Tortelli di patate, hamburger di cinghiale, formaggi di Cavigliano, salumi, paiella di verdure, il fritto dell’aia: sono alcune delle proposte che potrete trovare all’interno del mercato. La formula è street food da poter consumare sia in piedi che seduti nei tavoli organizzati nello spazio interno che all’esterno, rispettando le distanze e le norme anti covid.

La parte musicale sarà affidata a Riccardo Mori col suo progetto "La Cattiva Strada”, un percorso musicale lungo i territori sconfinati della canzone d'autore, sia italiana che straniera e la selezione musicale di Biba DJ.

L’ingresso al mercato coperto è libero, c’è la possibilità di prenotare un tavolo per l’aperitivo o la cena chiamando il numero 3316291671.