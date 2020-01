20.01.2020 h 18:54 commenti

Il medico delle star americane sarà a Prato per una conferenza al circolo Cherubini

Il dottor Cristian Rachitan ha tra i suoi pazienti artisti come la cantante Barbara Streisand e l'attore-regista Mel Gibson ma anche politici e campioni dello sport

Cristian Rachitan, il medico delle star americane sarà a Prato, domenica 26 gennaio, per un incontro al Circolo Cherubini di Grignano, organizzato da Elena Leica e Petronel Neculaes, conduttori di “Radio Canale 7- Dor Calator” (trasmissione in lingua rumena) insieme ad Eugen Cadar e all'artista Angelica Maxim.

Cristian Rachitan, di origine rumena ma da tempo trapiantato negli Usa dopo molte esperienze in Asia, è considerato uno dei medici più famosi al mondo. Esercita da più di trenta anni nel suo studio di New York e vanta tra i suoi pazienti politici, stelle dello sport e del mondo dello spettacolo. Tra i nomi più noti ci sono la cantante Barbara Streisand e l'attore-regista Mel Gibson.

L'evento di domenica al Cherubini (inizio ore 15) si rivolge in particolare alla comunità rumena di Prato ma è aperto a tutti. Il dottor Rachitan, impegnato in un tour di conferenze a livello mondiale, ha deciso di inserire anche la tappa pratese. L'evento si concluderà con un programma musicale sul ritmo della splendida voce della cantante Angelica Maxim, molto aprezzata dalla comunita rumena. L'entrata libera.



Edizioni locali collegate: Prato

