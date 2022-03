21.03.2022 h 13:22 commenti

Il maxiprocesso in corso a Prato rischia di traslocare in sei tribunali diversi

Potrebbe venire spezzato in diversi tronconi il processo sulla tratta dei baby calciatori, sulle frodi sportive e sui lavori allo stadio Lungobisenzio: le difese degli imputati hanno sollevato eccezioni di incompentenza territoriale. I giudici di Prato decideranno l'8 aprile

Potrebbe diventare uno spezzatino diviso in più tribunali il maxiprocesso sulla tratta dei baby calciatori e sulle frodi sportive nei campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione 2016/2017. Oggi, lunedì 21 marzo, il collegio giudicante del tribunale di Prato si è preso altre due settimane per decidere sulle eccezioni di incompetenza territoriale sollevate dalle difese dei 15 imputati chiamati a rispondere a vario titolo delle accuse alla base dei due filoni di indagine. Sul fronte delle giovanissime e potenziali promesse del calcio che sarebbero state fatte arrivare in Italia dalla Costa d'Avorio – tra queste anche l'attaccante dell'Anderlecht Christian Kouamè – gli avvocati hanno chiesto che sia il tribunale di Bologna ad occuparsene visto che lo scalo è avvenuto in quella città ed è quello il momento in cui si sarebbe consumato il reato. In alternativa, la richiesta è che tutto venga inviato al tribunale di Firenze che ha competenza su Sesto Fiorentino, sede della Sestese calcio, primissima destinazione dei ragazzini. Tra gli imputati figura l'ex presidente dell'Ac Prato, Paolo Toccafondi, difeso dagli avvocati Enrico Guarducci e Fausto Giunta.Per quanto riguarda le frodi sportive, la schiera di avvocati ha chiesto che a giudicare siano i tribunali di Firenze, Pisa e Siena, le province nelle quali il reato contestato sarebbe stato commesso. Tra gli imputati, l'ex fischietto Matteo Trefoloni nella veste di presidente del Comitato regionale arbitri della Toscana.Se le due eccezioni saranno accolte, tutto il lavoro portato avanti nel 2017 dai sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli, si ridurrà al terzo filone d'inchiesta: le presunte irregolarità dei lavori al Lungobisenzio. Un versante tutto pratese che conta tre indagati: l'ex dirigente dei Lavori pubblici del Comune di Prato, Luca Piantini (avvocato Gabriele Terranova), Sandro Grassi (avvocato Paola Guidi) e Giuseppe Mazzeo (avvocati Mattia Alfano e Massimo Nistri) della Castelnuovo Lavori, la ditta che si aggiudicò l'appalto per la sistemazione dello stadio.Si saprà l'8 aprile se i tre filoni d'inchiesta resteranno accorpati o se ci saranno stralci.