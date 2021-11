05.11.2021 h 10:34 commenti

Il maxi ristorante cinese nell'ex Lidl è al palo, il cantiere è fermo da tempo

La proprietà presenta difficoltà finanziarie e chiude anche il bilancio 2020 con una perdita. Pesante l'esposizione con la banca per il prestito contratto per l'acquisto dell'immobile

(e.b.)

E’ al palo il progetto per realizzare il maxi ristorante cinese in via Bonicoli-via Borgioli. Il cantiere per trasformare l’ex Lidl in un locale di lusso con 750 posti a tavola su una superficie di 2.500 metri quadrati, è abbandonato da tempo.Nelle ultime settimane le ditte incaricate dei lavori hanno portato via anche i cartelli e le insegne con il proprio nome. In piedi nel cuore del Macrolotto Zero c’è solo uno scheletro in cemento armato e mattoni, un ponteggio laterale e la recinzione da cantiere. Uno stato di avanzamento che testimonia un’interruzione dei lavori vicina al loro inizio, datato novembre del 2019.Nelle carte ufficiali si parla di vizi e difformità “che non hanno permesso il completamento della ristrutturazione nei tempi prospettati” ma in realtà sembra che il problema sia finanziario. E non aiuta a smentire tali voci il bilancio 2020 della H.C.Group srl, proprietaria dell’immobile e partecipata da una società e da una persona fisica cinesi con capitale sociale di un milione di euro. I conti infatti, presentano una perdita di oltre 80mila euro che si aggiunge a quella di quasi 107mila euro del 2019. Pesante l’indebitamento, costituito soprattutto dal prestito contratto nel 2015 per acquistare l’immobile che è iscritto a bilancio al valore di oltre 5 milioni di euro comprendendo successivi incrementi di valore per gli oneri relativi ai lavori. Quasi la metà, 2,3 milioni, è l’esposizione bancaria. L’ipoteca è di 4 milioni di euro. Al momento il pagamento delle rate è stato sospeso grazie ai paracadute delle leggi per bilanciare gli effetti della pandemia sull’economia. Il resto è stato coperto da finanziamenti infruttiferi dei soci.Ci sono poi 275mila euro di debiti verso i fornitori, maturati nell’anno, e 75mila euro di debiti verso l’erario di cui la metà accumulata nel 2020. Il 2021 non sarà da meno perché fino a che l’immobile non è pronto e non entrerà in funzione, le entrate saranno minime.Non solo. All’amministratore della società, Chen Chongwen, socio al 20% di Investimento Huacheng della città di Ruian sarl, è stato affiancato un institore, Huang Ruili, nominato lo scorso settembre. A lui il compito di far uscire H.C. Group srl dalle sabbie mobili in cui è infilata. Un’azione che passa necessariamente da una decisione sul futuro dell’immobile di via Bonicoli: restare sul progetto ristorante e quindi far ripartire i lavori o cambiare direzione puntando magari su un frazionamento? C’è anche una terza ipotesi: abbandonare tutto.