Il marito è ai domiciliari e la moglie manda avanti la famiglia spacciando, arrestata anche lei

I carabinieri hanno sorpreso la donna mentre stava sotterrando in un aiuola di via Caboto un sacchetto con dentro 250 grammi di ketamina

Il marito era a casa agli arresti domiciliari e così era la moglie a provvedere al sostentamento della famiglia. Purtroppo per lei, però, in maniera illegale. I carabinieri del Reparto Operativo hanno arrestato ieri 17 febbraio una donna cinese di 44 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La donna, quando è stata bloccata in via Caboto, stava sotterrando in un'aiuola un involucro di plastica con dentro 250 grammi di ketamina, suddivisa in cinque bustine. A casa, poi, i militari hanno trovato e sequestrato 5.400 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

La donna è la moglie dell'uomo arrestato lo scorso 24 novembre dagli stessi carabinieri, dopo essere stato sorpreso a fare la spesa nonostante fosse recluso agli arresti domiciliari per una condanna a un anno e sei mesi per ricettazione e falso in atto pubblico.



