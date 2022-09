23.09.2022 h 08:49 commenti

Il Marconi piange Paolo Frosali, il primo preside dell'istituto dopo l'autonomia da Firenze

Aveva 83 anni, a lui si deve il trasferimento della scuola nella sede del polo scolastico di San Paolo. Il ricordo del dirigente scolastico Cipriani: "La scuola era la sua famiglia"

Lutto nel mondo della scuola per la morte di Paolo Frosali, il primo preside dell'istituto Marconi da quando ha ottenuto, nel 1978, l'autonomia dal Cellini di Firenze.

A Frosali, che si è spento a 83 anni, si deve il trasferimento nella nuova sede al Polo di San Paolo pensata per accogliere i numerosi studenti, ma anche dare vita a nuovi laboratori. “L' ho incontrato varie volte al Buzzi, dove io insegnavo, ricorda Paolo Cipriani attuale dirigente scolastico del Marconi - veniva a trovare il suo collega e mio preside Pasquale Miraglino. L’Istituto era per lui una seconda famiglia, conosceva tutti e voleva bene a tutti: studenti, professori e personale non docente”.

I funerali si terranno questo pomeriggio 23 settembre alle 15 a Signa.

