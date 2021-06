07.06.2021 h 08:29 commenti

Il Marconi come Cinecittà, gli studenti realizzano un cortometraggio tridimensionale

I ragazzi delle terze e quarte dell'indirizzo Servizi commerciali - design della comunicazione visiva e pubblicitaria hanno realizzato il video “La scelta importante”, che affronta il delicato tema del bullismo a scuola

I laboratori dell'istituto Marcon per due anni, si sono trasformati in un vero studio cinematografico. Gli studenti delle terze e quarte dell'indirizzo servizi commerciali - design della comunicazione visiva e pubblicitaria hanno realizzato il cortometraggio “La scelta importante”, che affronta il delicato tema del bullismo a scuola. Sviluppato grazie al Bando Siae, “Per chi crea”, insieme a Fondazione Franchi con la collaborazione di Italia 3D Academy di Pisa, gli studenti hanno curato la sceneggiatura, lo storyboard, i dialoghi, la modellazione tridimensionale di oggetti, la regia, il doppiaggio e il post produzione, usando le stesse tecniche e gli stessi strumenti usati nei più famosi film di animazione. Il cortometraggio, destinato agli studenti delle scuole primarie e delle medie pratesi, è stato presentato in un workshop a cio ha partecipato anche l'assessore regionale Alessandra Nardini.

“Gli alunni che hanno lavorato in piena pandemia – ha spiegato il dirigente scolastico Paolo Cipriani - in questo modo, hanno avuto un’esperienza concreta del mondo del lavoro sulla grafica e sulle animazioni digitali, e allo stesso tempo hanno potuto elaborare una narrazione interattiva sulle dinamiche e su quei comportamenti da attuare per contrastare il bullismo a scuola”.

