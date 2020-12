23.12.2020 h 18:12 commenti

Il maratoneta Antonio Mammoli correrà su un tapis roulant per raccogliere fondi a scopo benefico

Sabato dalle 9 alle 12, le donazioni servono per ristrutturare la Tinaia della chiesa di San Giusto che diventerà la sede dell'associazione Prato aiuta Prato. Ad ogni donazione lo sportivo aggiungerà un chilometro al suo percorso

Sabato 26 dicembre, giornata da zona rossa, non si può uscire a correre così il maratoneta Antonio Mammoli lo farà utilizzando un tapis roulant, correrà per tre ore dalle 9 alle 12e lo farà per scopo benefico. Ad ogni promessa di donazione, correrà ancora per un chilometro, i fondi raccolti serviranno per il restauro della Tinaia della chiesa di San giusto che diventerà la sede dell’associazione “Prato aiuta Prato”.

Avere “una casa” è ormai diventata un’esigenza per l’associazione, non solo come punto di partenza per la distribuzione degli alimenti alle famiglie bisognose, ma anche per organizzare eventi e attività sociali, tra cui quella degli orti. Tra i progetti dell’associazione anche quello di attrezzare un’area giochi per i bambini di San Giusto e ripulire il boschetto intorno alla canonica dove saranno posizionate anche delle panchine. Le donazioni possono essere fatte sul conto IT62K0200821515000105910272 tamite Pay Pal











