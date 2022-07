19.07.2022 h 13:44 commenti

Il manifesto per l'ambiente di Anter presentato nel distretto tessile pratese

Un documento in dieci punti che impegna amministrazioni, cittadini e imprese al rispetto dell'ambiente partendo dal potenziamento delle energie rinnovabile e dalla transizione culturale che coinvolge le nuove generazioni

Prato, il distretto del riciclo e dell' economia circolare è stato scelto da Anter, l’Associazione Nazionale Energie Rinnovabili, per presentare il manifesto per l'ambiente.

Un documento in dieci punti che attraverso la sottoscrizione, lega cittadini, aziende e Istituzioni a portare avanti azioni concrete per la vivibilità del pianeta.

I temi indicati nel Manifesto saranno approfonditi stasera a Villa Rainone a Montemurlo nel dibattito moderato da Maurizio Belpietro dal titolo "Il bel Paese....rinnovabile, sostenibile e respirabile" ,

L'associazione, nata 13 anni fa, lavora con i cittadini, le imprese e soprattutto con le nuove generazioni per cui ha promosso il concorso ambientale “Il Sole in Classe”, inserito dal MIUR nella circolare che segnala alle scuole i progetti da svolgere nell’ora di educazione civica.

" Lavoriamo soprattutto sulla transizione culturale - ha spiegato il presidente Alessandro Giovannini - intesa come cambiamento di mentalità e di abitudini a livello individuale, collettivo e istituzionale, maggiori risorse dedicate all'educazione e sensibilizzazione dei giovani, alla formazione scolastica e professionale, alla cultura, al mondo della ricerca, alle energie rinnovabili, all'innovazione, alle tecnologie verdi in grado di creare posti di lavoro qualificati e soprattutto un maggiore sforzo per comprendere la complessità dei problemi contemporanei”.

Con questo documento, Anter sottoscrive il proprio impegno a perseguire una serie di obiettivi e invita cittadini, aziende e Istituzioni a partecipare a questo grande progetto .

“Il Manifesto per l’ambiente è un progetto concreto per contribuire al conseguimento degli

obiettivi dell’Agenda 2030, punto di riferimento per noi nelle politiche cittadine di sviluppo sostenibile” ha sottolineato il sindaco di Prato Matteo Biffoni. “Sono felice che Anter faccia partire questa iniziativa proprio dal nostro territorio, coinvolgendo innanzitutto i ragazzi delle scuole ma anche aziende e cittadini. Solo con un cambio fattivo delle politiche locali e dell’impegno".

L'evento è stato realizzato anche con la collaborazione del Comune di Montemurlo: "Nel nostro territorio - spiega il sindaco Simone Calamai - abbiamo una serie di possibilità per attuare la transizione economica a partire dall' utilizzo delle superfici dei numerosi tetti cittadini per installare impianti fotovoltaici in grado di dare risposte anche alle numerose aziende energivore del territorio. In quest'ottica ospitiamo con entusiasmo l'iniziativa di Anter".