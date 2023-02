24.02.2023 h 14:23 commenti

Il magazziniere del Prato saluta la famiglia biancazzurra: "Quando non ti diverti più devi lasciare"

Luigi Salis, conosciuto da tutti come Nino, lascia dopo una quindicina di anni trascorsi con la squadra dentro e fuori il Lungobisenzio. Ex impresario edile, una volta andato in pensione ha dedicato il suo tempo libero ai colori della città: "Mi piace stare con i giovani e sono orgoglioso del Prato anche se sono sardo e vivo a Pistoia"

Luigi 'Nino' Salis non è più il magazziniere del Prato. Nei giorni scorsi, Nino – come lo chiamano tutti affettuosamente – ha comunicato la decisione di lasciare il Lungobisenzio e non seguire più la squadra nelle trasferte: “Quando non ti diverti più devi lasciare”, ha scritto sul suo profilo Facebook. Una passione, un passatempo quello di Nino che da una quindicina d'anni faceva parte della famiglia dell'Ac Prato. “Prima aiutavo Beppe Medico, storico magazziniere scomparso improvvisamente quasi cinque anni fa – racconta Luigi Salis – in quel momento ho deciso che avrei continuato il suo lavoro, che avrei preso le sue redini e così ho fatto”.76 anni, ex impresario edile, ha dedicato negli ultimi anni il suo tempo libero di pensionato ai colori biancazzurri. “Sono sardo, vivo a Pistoia, con Prato non ho legami, non ero neppure un tifoso – racconta – tramite un carissimo amico, l'avvocato Giannetto Guarducci, cominciai a frequentare il Lungobisenzio, a dare una mano a Beppe e poi ho continuato perché mi piace stare in mezzo ai giovani, mi piace proprio tanto. Ma davvero fa notizia la mia decisione di lasciare”? Nino ricorda con orgoglio le maglie biancazzurre e i gagliardetti regalati agli arbitri che chiedevano un ricordo del Prato: “Significava che eravamo una squadra importante, e questo mi riempiva il cuore di gioia, mi piaceva sapere che in qualche cassetto, in qualche casa lontano da Prato c'erano i nostri colori. Ho dato anima e cuore al Prato, ma non mi divertivo più e questo mi amareggia”. Nei ricordi di Nino ci sono tante partite, tanti ragazzi che hanno indossato la maglia biancazzurra, tifosi, dirigenti, allenatori che nel tempo si sono succeduti. “Sono vecchio e sono tradizionalista – conclude – se non mi diverto non ha senso continuare. Una cosa auguro alla città: arrivare dove merita di stare”.