Il luogotenente Murru lascia Carmignano e va a comandare la Stazione carabinieri di Prato

Prende il posto del neo promosso sottotenente Vincenzo Cattano e dovrà intensificare i servizi di prossimità al cittadino, come il carabiniere di quartiere ed i presidi nel centro storico della Stazione mobile

Il luogotenente Davide Murru prende il comando della Stazione carabinieri di Prato. Lascia così Carmignano, dove è stato per venti anni comandante. A presentarlo sono il comandante provinciale di Prato colonnello Francesco Zamponi ed il comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile capitano Biagio Oddo.

Originario della Sardegna, ma nato a Roma 53 anni fa dove il padre era comandante della Stazione di Roma Tiburtino Terzo, Murru proviene da una lunga tradizione familiare, iniziata dal nonno che era carabiniere a cavallo a Nuoro nell’allora Arma dei Carabinieri Reali.

“Il luogotenente Murru - spiega una nota del comando provinciale - è stato scelto per la grande esperienza di servizio acquisita nei precedenti e delicati incarichi ricoperti presso il Nucleo Radiomobile di Firenze, nonché facente funzione di pubblico ministero d’udienza presso l’allora Pretura circondariale; ma soprattutto per gli ultimi 20 anni di comando della Stazione carabinieri di Carmignano, dove è stato punto di riferimento per la cittadinanza che gli ha manifestato l’affettuoso dispiacere di vederlo trasferito, unito all’augurio di future soddisfazioni nel nuovo prestigioso incarico”.

Il luogotenente Murru raccoglie l’eredità del neo promosso sottotenente Vincenzo Cattano, già comandante della Stazione ed in attesa di assumere un nuovo incarico. Tra i suoi compiti dare ulteriore impulso all’intensificazione dei servizi di prossimità al cittadino, come il carabiniere di quartiere ed i presidi nel centro storico della Stazione mobile.